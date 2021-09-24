Організація теракту та вбивств майданівців: екскомандиру "Беркуту" оголосили підозру

Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" в Харківській області повідомили про підозру за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у Києві.

Джерело: Офіс генпрокурора, джерела "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Згідно з інформацією джерел УП, йдеться про Владислава Лукаша.

Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва МВС, організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту. Експравоохоронець забезпечив безпідставне і незаконне невибіркове застосування співробітниками "Беркуту" спеціальних засобів та вогнепальної зброї по мітингувальниках.

Метою цих дій було залякування населення та перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту".

Деталі: Зазначається, що дії екскомандира призвели до вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам, середньої тяжкості – 59, легких – 123, а також вчинення насильницьких дій ще 3 особам.

Підозрюваному інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо: Ще у жовтні 2016 року екс"беркутівець" з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль. Назвав він також Лукаша.

У 2020 році Харківський окружний адмінсуд поновив на посаді у правоохоронних органах Шаповалова, якого обвинувачують у злочинах проти Майдану. На виконання ухвали суду Шаповалов був поновлений на посаді. І одразу звільнений, оскільки підрозділу, в якому він служив і, відповідно, посади уже не існує, - пояснювали в МВС.

18 серпня Шаповалова оголосили у всеукраїнський розшук, прокурори планували звернутися в Інтерпол.