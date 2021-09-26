В Германии заговорили об угрозе радикализации движения коронаскептикив

Федеральный министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер выразил обеспокоенность тенденциями в движении коронаскептикив.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Комментарий Зеегофера появился на фоне обсуждения инцидента в городе Идар-Оберштайн, где клиент в магазине на АЗС застрелил кассира за требование надеть маску. Впоследствии выяснили, что он поддерживает ультраправых и верит в теории заговоров о коронавирусе.

"Группа Querdenker становится все меньшей, но, к сожалению, все более радикализированной", - сказал министр, добавив, что политически мотивированное насилие со стороны людей создает угрозу для страны.

"Они могут разделить страну, если не бороться с ними с помощью всех возможных правовых инструментов", - подчеркнул Зеехофер.

Он добавил, что считает необходимым строго наказывать людей, которые прибегают к таким преступлениям, как в магазине АЗС, или выражают поддержку таким действиям.

Напомним, правоохранительные органы федеральной земли Рейнланд-Пфальц расследуют убийство 20-летнего кассира АЗС, который был застрелен за требование к клиенту надеть медицинскую маску.

Вечером 19 сентября в городе Идар-Оберштайн 49-летний гражданин Германии, ранее не попадал в поле зрения полиции, пришел на АЗС, чтобы купить пиво.

Кассир отказался обслуживать его, напомнив о необходимости носить маску в общественных местах. Подозреваемый вернулся домой, взял револьвер и вернулся на заправку. Он зашел туда в медицинской маске, взял пиво, подошел к кассе и снял маску. После того, как кассир снова сделал ему замечание, мужчина убил юношу, выстрелив ему в голову.

Движение коронаскептикив попало под надзор спецслужб минимум в нескольких федеральных землях. Речь идет не только о самом известном движение Querdenker, что стоит за большинством акций протеста против карантинных ограничений, но и другие группы, объединяющие сторонников теорий заговора, например таких, как QAnon или идеология рейхсбюргерив.

Опасения относительно коронаскептикив появились еще с августа 2020 года, когда одна из самых масштабных акций переросла в попытку штурма парламента. Лидер Querdenker тогда отмежевался от радикалов.