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У Німеччині заговорили про загрозу радикалізації руху коронаскептиків

Неділя, 26 вересня 2021, 12:56

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєгофер висловив стурбованість тенденціями у руху коронаскептиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Коментар Зеєгофера з’явився на тлі обговорення інциденту в місті Ідар-Оберштайн, де клієнт в магазині на АЗС застрелив касира за вимогу одягти маску. Згодом з’ясували, що він підтримує ультраправих і вірить в теорії змов про коронавірус. 

"Група Querdenker стає все меншою, але, на жаль, все більш радикалізованою", - сказав міністр, додавши, що політично вмотивоване насильство з боку таких людей створює загрози для країни. 

"Вони можуть розділити країну, якщо не боротися з ними за допомогою усіх можливих правових інструментів", - наголосив Зеєгофер.

Він додав, що вважає за необхідне суворо карати людей, які вдаються до таких злочинів, як в магазині АЗС, або висловлюють підтримку таким діям. 

Нагадаємо, правоохоронні органи федеральної землі Рейнланд-Пфальц розслідують вбивство 20-річного касира АЗС, який був застрелений за вимогу надіти медичну маску.

Ввечері 19 вересня в місті Ідар-Оберштайн 49-річний громадянин Німеччини, які раніше не потрапляв у поле зору поліції, прийшов на АЗС, щоб купити пиво.

Касир відмовився обслуговувати його, нагадавши про необхідність носити маску в громадських місцях. Підозрюваний повернувся додому, взяв револьвер і повернувся на заправку. Він зайшов туди в медичній масці, взяв пиво, підійшов до каси і зняв маску. Після того, як касир знову зробив йому зауваження, чоловік застрелив юнака, вистріливши йому в голову.

Рух коронаскептиків потрапив під нагляд спецслужб щонайменш у кількох федеральних землях. Йдеться не лише про найвідоміший рух Querdenker, що стоїть за більшістю акцій протесту проти карантинних обмежень, але й інші групи, що об’єднують прихильників теорій змови, наприклад таких, як QAnon або ідеологія рейхсбюргерів.

Побоювання щодо коронаскептиків з’явились ще з серпня 2020 року, коли одна з наймасштабніших акцій переросла у спробу штурму парламенту. Лідер Querdenker тоді відмежувався від радикалів. 

Теми: коронавірусНімеччина


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