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Россия планирует выделить на ОРДЛО более 900 миллиардов рублей – СМИ

Воскресенье, 26 сентября 2021, 19:17
Россия планирует выделить на ОРДЛО более 900 миллиардов рублей – СМИ
ФОТО : МТРК «МИР»

Россия в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности оккупированного Донбасса более 900 миллиардов рублей (около 330 миллиардов гривен).

Источник: утвержденная российским правительством "Программа ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы", которая есть в распоряжении журналистов проекта Радио Свобода "Донбасс.Реалии".

Детали: Согласно внутренним российским данным, на территории ОРДЛО проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них – пенсионеры.

Средняя зарплата – 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. В планах Кремля через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям той же Ростовской области 2019 года.

При этом издание отмечает, что военная составляющая содержания группировок "ДНР" и "ЛНР" финансируется отдельно.

Согласно данным украинской разведки, управление социально-экономической жизнью на оккупированном Донбассе осуществляется через Межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины, созданную в декабре 2014 года, пишет "Донбасс.Реалии".

Финансирование происходит через московский Благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов. Руководитель Межведомственной комиссии и председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда – заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. Кроме того, ряд сотрудников этого фонда занимают должности в руководстве группировок "ДНР" и "ЛНР".

В Донецке – это заместители руководителя так называемого "правительства" "ДНР" Владимир Пашков и Владимир Антонов, руководитель аппарата так называемого "правительства" Владимир Ежиков и Виктор Колесник – "советник" главаря группировки "ДНР". В Луганске работниками Благотворительного фонда является "советники" главаря группировки "ЛНР" Виталий Кузнецов и Никита Дворников (настоящие фамилии Виталий Якуш и Никита Картошкин), так называемый министр промышленности "ЛНР" Сергей Неверов (на самом деле Сергей Богданов) и председатель наблюдательного совета местной компании "Востокуголь" Андрей Разин (Андрей Чурин).

"Донбасс.Реалии" обратились к Министерству экономического развития РФ с вопросами о работе упомянутой Межведомственной комиссии, но ответа на момент публикации материала не получили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияОРДЛО
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