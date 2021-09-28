В Украине презентовали мобильное приложение "еСуд"

В Государственной судебной администрации презентовали мобильное приложение "еСуд", которое позволит получать процессуальные документы и судебные сообщения на смартфон.

Источник: портал Судебная власть

Прямая речь зампредседателя Государственной судебной администрации Сергея Чернуцкого: "Мы сгенерировали идею с учетом пожеланий пользователей подсистемы "Электронный суд", основную версию которой тестировали с 2018 года. Они высказались о необходимости разработки мобильной версии приложения, чтобы доступ к "Электронному суду" был более удобнее через мобильные устройства и смартфоны. Поэтому ГСА Украины кроме идеи разработала техническое задание и функциональные требования к этому приложению".

Детали: Во время презентации разработчики рассказали, что после проведения всестороннего закрытого тестирования, мобильное приложение доступно для свободного скачивания в GooglePlay и AppleStore.

Отмечается, что мобильное приложение "еСуд" позволяет не только следить за движением документов в судебном деле, но и получать процессуальные документы и судебные сообщения на собственный смартфон. Это ІТ-решение упрощает доступ к правосудию как жителям отдаленных населенных пунктов и неподконтрольной правительству Украины территории, так и всем другим жителям Украины.

Относительно названия приложения, Чернолуцкий объяснил, что буква "е" в "еСуд" означает не "электронный", а "есть", то есть, существует. По аналогии с другими сервисами от Минцифры, в частности "еМалятко".

По словам разработчиков мобильного приложения "еСуд", его бюджет составил примерно 360 тыс. но эти расходы взяло на себя представительство ПРООН в Украине.

Приложение "еСуд" позволяет

- получать пуш-уведомления о поступлении к электронному кабинету новых документов и изменении состояния дел, в которых пользователь является участником или участником;

- пересматривать дела, производства, процессуальные документы, присланные судом в кабинет;

- просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь создал в своем кабинете;

- просматривать доверенности и ордера, находящиеся в кабинете пользователя;

- аннулировать доверенности и ордера, которые выдал пользователь.

Разработчики приложения выступили с просьбой присылать предложения и пожелания по улучшению интерфейса, расширению функционала или информацию о выявленных технических проблемах на электронный адрес: inbox@ccs.court.gov.ua или обращаться по телефону технической поддержки: (044) 492-70-10.

Что предшествовало: 26 мая 2021 года вступил в силу закон о введении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.