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Закон о е-суде вступил в силу

Среда, 26 мая 2021, 09:49
Фото radako.com.ua

26 мая вступил в силу закон о введении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Источник: Укринформ со ссылкой на газету "Голос Украины"

Детали: Закон предусматривает создание и обеспечение функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Также он повышает роль Высшего совета правосудия в процессах внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Согласно пояснительной записке, ЕСИТС – это совокупность информационных и телекоммуникационных подсистем, которые обеспечивают автоматизацию документооборота, рассмотрения судебных дел, составления оперативной и аналитической отчетности, предоставления информационной помощи судьям, а также процессов, обеспечивающих финансовые, имущественные, организационные, кадровые, информационно-телекоммуникационные и другие потребности пользователей ЕСИТС.

ЕСИТС призвана повысить эффективность деятельности судебных органов путем внедрения современных технологий в их повседневной деятельности.

Также ЕСИТС должна упростить процедуры коммуникации между гражданами-участниками судебных процессов и их представителями с судебными органами, делая судебные процедуры для граждан более простыми, удобными и доступными.

Система должна действовать в судах, Высшем совете правосудия, Совете судей, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, на предприятиях, принадлежащих к сфере правосудия, Национальной школе судей Украины.

Эту систему ожидают внедрить в течение нескольких лет "при наличии достаточного финансирования".

Предыстория: 

  • 27 апреля Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом проект с технико-юридическими правками закона о поэтапном внедрении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Темы: судзаконодательство


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