Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон о е-суде вступил в силу

Среда, 26 мая 2021, 09:49
Закон о е-суде вступил в силу
Фото radako.com.ua

26 мая вступил в силу закон о введении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Источник: Укринформ со ссылкой на газету "Голос Украины"

Детали: Закон предусматривает создание и обеспечение функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Также он повышает роль Высшего совета правосудия в процессах внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Согласно пояснительной записке, ЕСИТС – это совокупность информационных и телекоммуникационных подсистем, которые обеспечивают автоматизацию документооборота, рассмотрения судебных дел, составления оперативной и аналитической отчетности, предоставления информационной помощи судьям, а также процессов, обеспечивающих финансовые, имущественные, организационные, кадровые, информационно-телекоммуникационные и другие потребности пользователей ЕСИТС.

ЕСИТС призвана повысить эффективность деятельности судебных органов путем внедрения современных технологий в их повседневной деятельности.

Также ЕСИТС должна упростить процедуры коммуникации между гражданами-участниками судебных процессов и их представителями с судебными органами, делая судебные процедуры для граждан более простыми, удобными и доступными.

Система должна действовать в судах, Высшем совете правосудия, Совете судей, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, на предприятиях, принадлежащих к сфере правосудия, Национальной школе судей Украины.

Эту систему ожидают внедрить в течение нескольких лет "при наличии достаточного финансирования".

Предыстория: 

  • 27 апреля Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом проект с технико-юридическими правками закона о поэтапном внедрении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Темы: судзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Все новости...
суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Последние новости
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
Все новости...
Реклама: