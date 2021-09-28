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В воскресенье на Донбассе погиб боец из Харьковской области

Вторник, 28 сентября 2021, 18:48
В воскресенье на Донбассе погиб боец из Харьковской области
ФОТО UATV

26 сентября на Донбассе погиб командир боевой машины 54 отдельной механизированной бригады из Харьковской области Виктор Молостовой.

Источник: Суспільне, председатель Сахновщинской территориальной общины Владимир Суэцкий

Детали: Речь идет о 49-летнем командире боевой машины 54 отдельной механизированной бригады - старшем солдате Викторе Молостовом.

Его мобилизовали в 2015-2016 гг. После мобилизации он заключил военный контракт.

У бойца остались жена и двое детей.

Солдат погиб в зоне проведения операции объединенных сил 26 сентября во время выполнения боевой задачи.

По словам Суэцкого, прощание с уроженцем Харьковщины будет проходить 29 сентября в 13:00 в селе Новоалександровка Сахновщинского поселкового совета.

Напомним:

  • 26 сентября в районе проведения ООС один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один защитник получил ранения.

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Темы: ДонбассХарьковская область
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