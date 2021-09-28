В воскресенье на Донбассе погиб боец из Харьковской области
Вторник, 28 сентября 2021, 18:48
26 сентября на Донбассе погиб командир боевой машины 54 отдельной механизированной бригады из Харьковской области Виктор Молостовой.
Источник: Суспільне, председатель Сахновщинской территориальной общины Владимир Суэцкий
Детали: Речь идет о 49-летнем командире боевой машины 54 отдельной механизированной бригады - старшем солдате Викторе Молостовом.
Его мобилизовали в 2015-2016 гг. После мобилизации он заключил военный контракт.
У бойца остались жена и двое детей.
Солдат погиб в зоне проведения операции объединенных сил 26 сентября во время выполнения боевой задачи.
По словам Суэцкого, прощание с уроженцем Харьковщины будет проходить 29 сентября в 13:00 в селе Новоалександровка Сахновщинского поселкового совета.
Напомним:
- 26 сентября в районе проведения ООС один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один защитник получил ранения.