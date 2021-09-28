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У неділю на Донбасі загинув боєць із Харківщини

Вівторок, 28 вересня 2021, 18:48
У неділю на Донбасі загинув боєць із Харківщини
ФОТО UATV

26 вересня на Донбасі загинув командир бойової машини 54 окремої механізованої бригади із Харківської області Віктор Молостовий.

Джерело: Суспільне, голова Сахновщинської територіальної громади Володимир Суєцький

Деталі: Йдеться про 49-річного командира бойової машини 54 окремої механізованої бригади — старшого солдата Віктор Молостова.

Його мобілізували у 2015-2016 рр. Після мобілізації він уклав військовий контракт.

У бійця залишились дружина та двоє дітей.

Солдат загинув у зоні проведення Операції об’єднаних сил 26 вересня під час виконання бойового завдання.

За словами Суєцького, прощання з уродженцем Харківщини проходитиме 29 вересня о 13:00 у селі Новоолександрівка Сахновщинської селищної ради.

Нагадаємо: 

  • 26 вересня в районі проведення ООС один український військовослужбовець загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої, ще один захисник дістав поранення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасХарківська область
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