Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У неділю на Донбасі загинув боєць із Харківщини

Вівторок, 28 вересня 2021, 18:48
ФОТО UATV

26 вересня на Донбасі загинув командир бойової машини 54 окремої механізованої бригади із Харківської області Віктор Молостовий.

Джерело: Суспільне, голова Сахновщинської територіальної громади Володимир Суєцький

Деталі: Йдеться про 49-річного командира бойової машини 54 окремої механізованої бригади — старшого солдата Віктор Молостова.

Його мобілізували у 2015-2016 рр. Після мобілізації він уклав військовий контракт.

У бійця залишились дружина та двоє дітей.

Солдат загинув у зоні проведення Операції об’єднаних сил 26 вересня під час виконання бойового завдання.

За словами Суєцького, прощання з уродженцем Харківщини проходитиме 29 вересня о 13:00 у селі Новоолександрівка Сахновщинської селищної ради.

Нагадаємо: 

  • 26 вересня в районі проведення ООС один український військовослужбовець загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої, ще один захисник дістав поранення.

Теми: ДонбасХарківська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer

На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю

У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко

Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів

Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки

ОПЗЖ підтримує Добкіна на виборах мера Харкова

Усі новини...
Донбас
Ще одного бійця підстрелили на сході України – за ранок двоє поранених
Бойовики двічі прицільно обстріляли позиції ЗСУ
Доба на Донбасі: 4 порушення "тиші", прицільний обстріл
Останні новини
02:50
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень "тиші"
01:54
У МОЗ вказали перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації
00:59
Мера Запоріжжя звільнили з посади
00:31
"Пріоритет – робити вакцинацію групі 18+" – Ляшко
00:06
фотоРосійський найманець з автоматом здався у полон ЗСУ
23:52
"Баварія" забила п'ять м'ячів "Динамо" у Лізі Чемпіонів
23:28
МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer
22:54
Президент Фінляндії поскаржився на відсутність діалогу між ЄС і РФ
22:32
На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю
22:03
Новини економіки: заборона імпорту електрики з РФ, вироки у справі 88 мільйонів ДПЗКУ
Усі новини...