У неділю на Донбасі загинув боєць із Харківщини
Вівторок, 28 вересня 2021, 18:48
26 вересня на Донбасі загинув командир бойової машини 54 окремої механізованої бригади із Харківської області Віктор Молостовий.
Джерело: Суспільне, голова Сахновщинської територіальної громади Володимир Суєцький
Деталі: Йдеться про 49-річного командира бойової машини 54 окремої механізованої бригади — старшого солдата Віктор Молостова.
Його мобілізували у 2015-2016 рр. Після мобілізації він уклав військовий контракт.
У бійця залишились дружина та двоє дітей.
Солдат загинув у зоні проведення Операції об’єднаних сил 26 вересня під час виконання бойового завдання.
За словами Суєцького, прощання з уродженцем Харківщини проходитиме 29 вересня о 13:00 у селі Новоолександрівка Сахновщинської селищної ради.
Нагадаємо:
- 26 вересня в районі проведення ООС один український військовослужбовець загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої, ще один захисник дістав поранення.