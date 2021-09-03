Грузовик в фонтане на Печерске: на водителя составили постановление

На водителя грузового автомобиля, который повредил новый фонтан на Арсенальной площади в Киеве, составили постановление о нарушении правил дорожного движения.

Источник: пресс-секретарь полиции Печерского района Оксана Тищенко в комментарии "Украинской правде", источники УП в полиции

Прямая речь Тищенко: "Водителя не задерживали. На мужчину патрульные составили постановление о нарушении Правил дорожного года (за проезд по пешеходной зоне). Следственно-оперативная группа выезжала, потому что было обращение, проводится проверка. Сведения в ЕРДР по данному факту по состоянию на сейчас не внесены".

Детали: По данным источников "Украинской правды" в полиции, дело по этому факту скорее всего, открывать не будут, поскольку у правоохранителей просто нет оснований для уголовного производства.

Собеседник УП подчеркнул, что на площади не было никаких ограничительных или предупредительных знаков, что там фонтан, также, по его словам, на этой площади есть охрана, которая должна была бы следить за порядком.

Стоит отметить, что согласно ПДД, въезд транспорта в пешеходную зону разрешается, если он обслуживает граждан и предприятия, которые расположены в указанной зоне. А по словам мэра Киева Виталия Кличко, "водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений" на площади.

"Украинская правда" обратилась по комментарии в Печерскую РГА относительно того, почему на площади не были установлены ограничительные полушария или столбики, или предупредительные знаки, и будут ли их устанавливать после такого инцидента. А также – когда и за чьи средства восстановят фонтан.

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