"Свободовец" Ильенко снова попытается попасть в Раду

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.

Источник: заседание ЦИК

Детали: Ильенко стал первым зарегистрированным кандидатом в этом округе. Его выдвинула партия ВО "Свобода".

Ильенко был народным депутатом 7-го и 8-го созывов Верховной Рады. Он является заместителем председателя ВО "Свобода".

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