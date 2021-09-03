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"Свободовец" Ильенко снова попытается попасть в Раду

Пятница, 3 сентября 2021, 17:40
Свободовец Ильенко снова попытается попасть в Раду

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.

Источник: заседание ЦИК

Детали: Ильенко стал первым зарегистрированным кандидатом в этом округе. Его выдвинула партия ВО "Свобода".

Ильенко был народным депутатом 7-го и 8-го созывов Верховной Рады. Он является заместителем председателя ВО "Свобода".

Предыстория:

  • 9 апреля ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
  • 30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий"слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко и представителя группы "За будущее" Игоря Колыхаева.
  • Скичко сложил мандат, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской областной государственной администрации.
  • Колыхаев тоже ушел из Рады по собственному желанию, потому что 15 ноября 2020 года был избран мэром Херсона.

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Темы: Верховная РадаЦИКвиборы
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