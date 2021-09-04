11-й день Паралимпиады-2020: украинские спортсмены завоевали еще 4 медали

В течение одиннадцатого соревновательного дня Паралимпиады-2020 спортсмены боролись за 45 комплектов наград. Украинцы завоевали четыре из них.

Источник: Суспільне

Детали: Итогом соревновательного дня для Украины стали в целом 98 медалей. Именно с таким результатом украинцы подходят к заключительным финалам на Паралимпийских Играх в Токио.

В субботу "серебро" для Украины завоевали Игорь Цветов (бег на 200 метров, класс - T35), Марина Манжула (байдарка-одиночка, 200 метров, класс - KL1), Оксана Ботурчук (бег на 200 метров, класс - T12).

Кроме того, "бронзу" завоевал украинец Василий Ковальчук (стрельба из пневматической винтовки, микст, 50 метров, класс SH2).

В предпоследний день соревнований Украина потеряла пятое место в медальном зачете. Украинских паралимпийцев опередили спортсмены из Нидерландов, которые по итогам соревновательного дня завоевали две золотые награды.

Украина сейчас находится на шестом месте. Возглавляют медальный зачет спортсмены из Китая, досрочно одержавшие победу в нем – у них в активе 200 наград, 93 из которых золотые.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады-2020 после 11-го дня:

Китай - 93 "золото" + 57 "серебро" + 50 "бронза" = 200 медалей Великобритания - 31+38+43=122 медали ПКР - 36+32+49=117 медали США - 35+36+30=101 медаль Нидерланды - 25+17+16=58 медалей Украина - 24+47+27=98 медалей Бразилия - 22+19+30=71 медалей Австралия - 20+28+30=78 медалей Италия - 14+29+26=69 медалей Азербайджан - 14+1+4=19 медалей

В последний день соревнований (5 сентября) состоится только один финал с участием украинцев. Ирина Щетник, Андрей Дорошенко и Юрий Стоев будут бороться за награды в пулевой стрельбе из винтовки (дистанция 50 метров, класс SH1).

Напомним: