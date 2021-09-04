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В Симферополе прошла акция против незаконных действий оккупантов, десятки задержанных

Суббота, 4 сентября 2021, 20:55
Фото из Facebook Татьяны Печончик

После незаконных обысков и задержаний, которые устроили силовики в захваченном Россией Крыму 3 и 4 сентября, к зданию ФСБ в Симферополе с протестом вышли родственники задержанных и неравнодушные граждане. Оккупанты схватили более 50 протестующих.

Источник: лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, сообщение омбудсмена Людмилы Денисовой

Детали: В течение пятницы и субботы на захваченном Россией полуострове российские силовики похитили первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Их местонахождение неизвестно.

Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные граждане вышли к зданию ФСБ в Крыму. Оккупанты схватили более 50 протестующих - крымских татар.

По словам Денисовой, их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции" во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без доступа адвокатов.

Омбудсмен сообщила, что среди задержанных - двое журналистов Крымской солидарности - Айдер Кадыров и Нури Абдурашитова, глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедли, член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов, и бывший политзаключенный, фигурант "по делу Веджие Кашка" Казим Аметов.

Прямая речь Денисовой: "Своими действиями так называемые "правоохранители" нарушили презумпцию невиновности, права на свободу, личную неприкосновенность и правовую помощь. Без согласованных действий Украины и международных партнеров - из задержанных сегодня граждан Украины в очередной раз сделают "преступников" по сфабрикованным делам.

Призываю международное сообщество применить все возможные рычаги влияния к стране-агрессору, чтобы прекратить репрессии в отношении коренного населения".

Больше деталей: Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова опубликовала видео нападения российских силовиков на мирных митингующих.

Напомним:

Правозащитные организации опубликовали срочное заявление после похищения Наримана Джеляла и других крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

Украинская правда
Темы: Крымправа человекаМеджлисРосcияоккупация
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