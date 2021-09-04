Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Симферополе прошла акция против незаконных действий оккупантов, десятки задержанных

Суббота, 4 сентября 2021, 20:55
В Симферополе прошла акция против незаконных действий оккупантов, десятки задержанных
Фото из Facebook Татьяны Печончик

После незаконных обысков и задержаний, которые устроили силовики в захваченном Россией Крыму 3 и 4 сентября, к зданию ФСБ в Симферополе с протестом вышли родственники задержанных и неравнодушные граждане. Оккупанты схватили более 50 протестующих.

Источник: лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, сообщение омбудсмена Людмилы Денисовой

Детали: В течение пятницы и субботы на захваченном Россией полуострове российские силовики похитили первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Их местонахождение неизвестно.

Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные граждане вышли к зданию ФСБ в Крыму. Оккупанты схватили более 50 протестующих - крымских татар.

По словам Денисовой, их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции" во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без доступа адвокатов.

Омбудсмен сообщила, что среди задержанных - двое журналистов Крымской солидарности - Айдер Кадыров и Нури Абдурашитова, глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедли, член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов, и бывший политзаключенный, фигурант "по делу Веджие Кашка" Казим Аметов.

Прямая речь Денисовой: "Своими действиями так называемые "правоохранители" нарушили презумпцию невиновности, права на свободу, личную неприкосновенность и правовую помощь. Без согласованных действий Украины и международных партнеров - из задержанных сегодня граждан Украины в очередной раз сделают "преступников" по сфабрикованным делам.

Призываю международное сообщество применить все возможные рычаги влияния к стране-агрессору, чтобы прекратить репрессии в отношении коренного населения".

Больше деталей: Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова опубликовала видео нападения российских силовиков на мирных митингующих.

Напомним:

Правозащитные организации опубликовали срочное заявление после похищения Наримана Джеляла и других крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымправа человекаМеджлисРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: