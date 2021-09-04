Похищение людей в Крыму: правозащитники обнародовали срочное заявление

Правозащитные организации опубликовали срочное заявление после похищения Наримана Джеляла и других крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

Источник: Крымская правозащитная группа в Facebook

Детали: 3 и 4 сентября сотрудники ФСБ Российской Федерации провели 5 обысков в оккупированном Крыму, после которых задержали и увезли в неизвестном направлении пять крымских татар: Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова.

Родственники и адвокаты задержанных подали заявления в различные "де-факто правоохранительные органы", однако никто так и не сообщил о местонахождении пропавших.

В Крымской правозащитной группе отмечают, что о местонахождении Эльдара Одаманова ничего неизвестно с 7 утра 3 сентября.

На момент публикации заявления известно, что обыски у Эльдара Одаманова и Азиза Ахтемова проводились якобы в связи с подрывом газопровода под Симферополем, который произошел 23 августа 2021 года. Следующий обыск состоялся у Наримана Джеляла, первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа и общественного активиста, открыто заявлявшего о грубых нарушениях прав человека в оккупированном Крыму и принимавшего участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа.

Дословно: "Такие действия оккупационных властей могут квалифицироваться как насильственное исчезновение, поскольку силовые структуры лишают задержанное лицо средств связи со своими родными и адвокатами, в результате чего существует реальная угроза их здоровью и жизни. За годы оккупации Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и правозащитные организации зафиксировали более 40 случаев насильственных исчезновений на полуострове.

Своевольные обыски и задержания также стали системной практикой, которую осуществляет Российская Федерация относительно любого, кто выражает малейшее несогласие с действиями оккупационных властей, особенно в относительно крымскотатарской общины".

Больше деталей: Правозащитники считают, что преследование жителей Крыма российскими оккупантами за их поддержку Крымской платформы может стать новой волной сфабрикованных уголовных дел. Там добавили, что факт, что Нариман Джелял публично поддержал Крымскую платформу и принял участие в учредительном саммите, может быть настоящим мотивом его преследования.

Учитывая это, правозащитники требуют от Российской Федерации как государства-оккупанта:

- немедленно освободить Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова, а также других политических заключенных,

- прекратить своевольные обыски, задержания и похищения лиц, а также другие формы политического давления на людей, осуществляющих свое право на свободу слова, свободу мысли, совести, религии и мирных собраний,

- эффективно расследовать все случаи произвольных обысков и насильственных исчезновений и привлечь виновных к ответственности,

- прекратить запугивание и давление на активистов, правозащитников и журналистов в оккупированном Крыму,

- неуклонно придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и международным правом прав человека.

Правозащитники обратились к иностранным государствам, международным организациям, в частности к участникам Крымской платформы с предложением выразить решительный и общий протест против действий Российской Федерации по новой волне обысков и арестов в оккупированном Крыму в формате синхронизированного заявления от имени правительств государств и ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к проведению обысков, задержаний и похищений жителей Крыма.

Заявление поддержали, в частности, ОО "КрымSOS", Украинский Хельсинский союз по правам человека, Объединение родственников политзаключенных Кремля, Центр гражданских свобод, Медийная инициатива за права человека, правозащитный центр ДІЯ, Центр прав человека ZMINA.

Напомним: