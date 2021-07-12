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Путин опубликовал на украинском языке статью "о единстве русских и украинцев"

Понедельник, 12 июля 2021, 17:18
Путин опубликовал на украинском языке статью о единстве русских и украинцев

Президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".

Источник: сайт Кремля

Детали: На главном российском властном сайте опубликовали огромную статью на украинском языке - почти 40 тысяч символов.

Она начинается с того, что он вспоминает сказанные недавно слова о том, что "украинцы и русские - один народ, одно целое".

В статье он ссылается якобы к общей истории народов.

Прямая речь Путина: "Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, мы должны обратиться к истории. Конечно, в рамках статьи невозможно охватить все события, которые произошли более чем за тысячу лет. Однако, я остановлюсь на тех ключевых, поворотных моментах, о которые нам - и в России, и в Украине - важно помнить.

И русские, и украинцы, и белорусы - наследники древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на огромном пространстве - от Ладоги, Новгорода, Пскова в Киев и Чернигов - были объединены на одном языке (сейчас мы называем ее древнерусской), хозяйственными связями, властью династии князей Рюриковичей. А после крещения Руси - и одной православной верой. Духовный выбор Святого Владимира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство...

Уверен, что настоящая суверенность Украины возможна лишь в партнерстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались на протяжении веков, восходят к тем же истокам, закалялись совместными испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение. Она - в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украины, в кровных узах, которые объединяют миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы - один народ".

 

Предыстория:

  • 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который  "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
  • Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Украинская правда

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Темы: Путинпропагандаукраинцы
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