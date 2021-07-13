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Зеленский прокомментировал статью Путина

Вторник, 13 июля 2021, 12:42

Президент Владимир Зеленский в ответ на статью президента России Владимира Путина о братских народах Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

Источник: "Всеукраинский форум Украины 30"

Прямая речь: "Президент РФ уже начал писать на украинском языке. Значит мы все правильно делаем.

У меня не было времени прочитать всю статью, потому что вчера у меня были важные встречи.

В частях, которые я прочитал, я увидел глубокую работу. Действительно, президент РФ потратил много времени, там много архивной работы.

Могу только позавидовать, что столько времени президент такой великой державы может себе позволить и потратить на такую ​​детальную работу.

Что касается времени, мы постоянно говорим о нашей встрече и на встречу между президентами Украины и РФ у президента России не хватает времени. Я просто не знал, на что он тратит свое время и сейчас я вижу результат".

Детали: По словам Зеленского, о некоторых вещах, о которых написал Путин, они могли бы поговорить и лично.

Президент добавил, что мог бы собрать материалы и дать их Путину для следующей статьи.

Зеленский отмечает, что тезис о "братских народах" напоминает ему библейскую историю о Каине и Авеле.

Предыстория:

  • Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".
  • Путин написал, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот "мирным путем не примет нынешнюю политику Киева".
  • 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который  "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
  • Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийПутин
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