Зеленский прокомментировал статью Путина
Президент Владимир Зеленский в ответ на статью президента России Владимира Путина о братских народах Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.
Источник: "Всеукраинский форум Украины 30"
Прямая речь: "Президент РФ уже начал писать на украинском языке. Значит мы все правильно делаем.
У меня не было времени прочитать всю статью, потому что вчера у меня были важные встречи.
В частях, которые я прочитал, я увидел глубокую работу. Действительно, президент РФ потратил много времени, там много архивной работы.
Могу только позавидовать, что столько времени президент такой великой державы может себе позволить и потратить на такую детальную работу.
Что касается времени, мы постоянно говорим о нашей встрече и на встречу между президентами Украины и РФ у президента России не хватает времени. Я просто не знал, на что он тратит свое время и сейчас я вижу результат".
Детали: По словам Зеленского, о некоторых вещах, о которых написал Путин, они могли бы поговорить и лично.
Президент добавил, что мог бы собрать материалы и дать их Путину для следующей статьи.
Зеленский отмечает, что тезис о "братских народах" напоминает ему библейскую историю о Каине и Авеле.
Предыстория:
- Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".
- Путин написал, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот "мирным путем не примет нынешнюю политику Киева".
- 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
- Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.