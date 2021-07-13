Зеленский прокомментировал статью Путина

Президент Владимир Зеленский в ответ на статью президента России Владимира Путина о братских народах Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

Источник: "Всеукраинский форум Украины 30"

Прямая речь: "Президент РФ уже начал писать на украинском языке. Значит мы все правильно делаем.

У меня не было времени прочитать всю статью, потому что вчера у меня были важные встречи.

В частях, которые я прочитал, я увидел глубокую работу. Действительно, президент РФ потратил много времени, там много архивной работы.

Могу только позавидовать, что столько времени президент такой великой державы может себе позволить и потратить на такую ​​детальную работу.

Что касается времени, мы постоянно говорим о нашей встрече и на встречу между президентами Украины и РФ у президента России не хватает времени. Я просто не знал, на что он тратит свое время и сейчас я вижу результат".

Детали: По словам Зеленского, о некоторых вещах, о которых написал Путин, они могли бы поговорить и лично.

Президент добавил, что мог бы собрать материалы и дать их Путину для следующей статьи.

Зеленский отмечает, что тезис о "братских народах" напоминает ему библейскую историю о Каине и Авеле.

Предыстория: