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Стефанчук прокомментировал слухи, что Зеленский хочет посадить его в кресло Разумкова

Понедельник, 6 сентября 2021, 11:44
Фото c Facebook Стефанчука

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что информацию о якобы желании президента видеть его на посту председателя парламента распространяет тот, кто в ней заинтересован, и что после этого с него сняли некоторые полномочия.

Источник: Стефанчук в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "После активного распространения этой информации я впервые столкнулся с тем, что мне даже сложно кому-то оппонировать относительно ее. Потому что она появилась ниоткуда, из каких-то телеграмм-каналов, затем она была распространена массово во всех СМИ... Но я точно знаю, что эту информацию распространяет тот, кто в ней заинтересован. Если зажигаются звезды, то это кому-то нужно".

Детали: По словам Стефанчука, та должность, которую он сейчас занимает, его "полностью удовлетворяет", наиболее соответствует его "уровню квалификации, профессионального бэкграунда" и является тем местом, где он мог бы реализоваться лучше всего.

Он добавил, что после появления этих слухов его отношения со спикером Дмитрием Разумковым "никак не изменились", но произошли некоторые изменения в его работе.

Например, более полгода на сайте парламента в разделе "Топ-новости" не появляются новости с его участием, его перестали приглашать на внутренние совещания и встречи, кроме традиционных "понедельничных апараток".

Более того, добавил Стефанчук, с него сняли некоторые полномочия первого заместителя председателя, которые считаются традиционными для этой должности, – в частности, функции по международной и межпарламентской деятельности, работу с иностранными коллегами-парламентариями.

В то же время вицеспикер добавил, что "не склонен здесь видеть какую-то конспирологию", а считает, что "это скорее какие-то внутренние аппаратные нюансы".

Стефанчук также подчеркнул, что люди из руководства ВР – такие же нардепы, как и другие 450 избранников, что в парламенте нет руководителей и подчиненных, что все равны, поэтому "роль и значение руководства несколько переоценены".

Предыстория:

  • В феврале источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Верховной Рады действующего вице-спикера Руслана Стефанчука.
  • Причиной такого желания называли самостоятельность действующего председателя Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.  

Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий
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