Зеленский хотел бы заменить Разумкова на Стефанчука – источники
Президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Верховной Рады действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Последнего специально для этого готовят.
Источник: статья УП "Спасательные "тройки". Как Зеленский берет Раду под внешнее управление"
Детали: Причина замены спикера – самостоятельность действующего председателя Разумкова. Тот вроде бы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента. Именно это и не нравится людям на Банковой.
Отмечается, что Стефанчук пока выглядит наиболее приемлемой кандидатурой на должность спикера, однако ему не хватает медийности.
"Как рассказывают в окружении Зеленского, президент был бы не против подсадить Стефанчук на ступень выше в парламентской иерархии. Но есть проблема – это ступень уже занят", – говорится в статье УП.
В то же время, форсировать вопрос замены спикера пока не будут, поскольку для этого нужно публично объяснить, что не так с Разумковым и найти голоса в поддержку Стефанчука.
Для продвижения вицеспикера и работы над неутешительной для Зеленского социологией были созданы специальные "тройки", которые занимаются различными сферами. Модерировать их работу и должен Стефанук для формирования образа "государственника".
По словам источников УП, "тройки" – это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПГ. Их задача – составить план и написать законы под программу президента".
Один из представителей правительства пояснил: "Есть экономическая "тройка", финансовая, налоговая и так далее. Вот сколько комитетов в Раде – столько примерно и "троек". На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского, что именно туда записать, и когда это можно провести через комитеты и Раду".
Известно, что Разумков в процесс работы "троек" вообще не вовлечен.
Что предшествовало: По результатам опроса центра Разумкова, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уступает во втором туре выборов президента Владимиру Зеленскому, но его готовы поддержать 40% из тех, кто пойдет на выборы и определился.
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Напомним:
- Разумкова часто спрашивают, планирует ли он участвовать в президентских выборах. Недавно он впервые вплотную приблизился к президенту Владимира Зеленского в рейтинге доверия. Сам спикер пока не ответил, будет ли баллотироваться.
- Разумкова называют главным соперником Зеленского, если президент вздумает баллотироваться на второй срок.
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования за это решение.