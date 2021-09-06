Дело МН17: РФ отказала в допросе подозреваемых Гиркина и Дубинского

Российская Федерация отказала в допросе в качестве свидетелей двух обвиняемых по делу о сбивании рейса МН17 Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укрінформ.

Председательствующий судья Фредерик Стейнгаус сообщил, что ни один из четырех обвиняемых на слушания не явился. По его словам, суд также изучит дополнительные материалы, предоставленные следственным судьей, в частности допросы свидетелей, заключения экспертов относительно ранее представленных аудиозаписей.

Судья объявил, что российские власти отказали в допросе трех обвиняемых - бывшего офицера ФСБ, так называемого бывшего министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и генерала, а на время сбивания самолета полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, главы "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского.

Кроме того, Украина сообщила, что ей неизвестно местонахождение еще одного обвиняемого, гражданина Украины Леонида Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Эти трое должны были дать показания в отношении подполковника ГРУ Олега Пулатова. Он - единственный, кто назначил защитную группу, остальные судят заочно. Через своего адвоката Пулатов отрицал свою причастность.

Председательствующий судья подчеркнул, что все обвиняемые до сих пор имеют право выступить в суде.

Москва объяснила отказ тем, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ запрещает обвиняемому по уголовному делу выступать свидетелем по тому же делу.

Ранее стало известно, что решение по делу о сбитом над Донбассом рейсе MH17 "Малайзийских авиалиний" вынесут во второй половине 2022 года.

В Нидерландах 6 сентября возобновился судебный процесс по делу MH17 - слово предоставили родным и близким погибших, которые намерены рассказать суду о своем горе и последствиях катастрофы.

Этот процесс уже назвали "историческим и беспрецедентным" - впервые в истории судопроизводства страны в суд обратятся более 90 родственников погибших. Это будет самый эмоциональный момент в слушаниях.

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