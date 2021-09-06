Разумков призывает ГБР сказать, был ли Трухин за рулем: Проверить несложно

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков удивлен тем, что нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин отмалчивается по ситуации с ДТП с его участием и ожидает, когда правоохранители публично скажут, кто был за рулем, ведь проверить это несложно.

Источник: Разумков в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Здесь должен быть абсолютно открытый процесс. У нас с вами камеры, их достаточно на трассе. Давайте поднимем, посмотрим, кто был за рулем. Это снимет вопросы. Если есть анализы на состояние здоровья, то мы должны их знать. Потому что это публичная сторона процесса.

Проверить, кто был за рулем той машины – не является большой проблемой. Есть не только камеры, насколько я посмотрел, там достаточно серьезные повреждения на машине, то я уверен что там остались и другие следы, которые помогут ответить на то, кто именно находился за рулем".

Детали: Спикер рассказал, что после событий не видел Трухина. Он надеется его увидеть в Раде.

Разумков также считает, что правильной реакции на ситуацию было бы заявление Трухина, где бы он сказал точно, был ли за рулем, был ли рядом, в каком состоянии находился. Таким образом нардеп мог бы снять все вопросы, поскольку такое поведение бросает тень на всю фракцию и власть в целом.

Прямая речь: "Потому что сегодня это выглядит, ну мягко говоря, странно. Когда человек находится непонятно где. Даже если этого всего не было, то доказать обратное будет очень трудно сейчас. Будут говорить, что это представитель власти, а его отмазывают.

Поэтому для меня это странно. Такое поведение, когда мы говорим о публичности, открытости. Сегодня средств для донесения информации более чем достаточно".

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Напомним: