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На месте ДТП полиция записала, что за рулем был не нардеп Трухин – источник

Понедельник, 30 августа 2021, 20:01

В протоколах полиции, сделанных с места ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, водителем его автомобиля значится другой человек.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В то же время, это не значит, что полиция действительно считает, что за рулем его Audi находился другой человек. Протокол полиция составляла со слов участников ДТП и свидетелей. Кто же находился за рулем автомобиля должно установить расследование.

Кроме Трухина, в машине находилось еще два человека.

Производство открыто по части 1, статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

Караться такое нарушение может штрафом, исправительными работами или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Предыстория: 

  • По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи "навеселе", спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. 
  • Позже около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.
  • В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "скрыть".

Украинская правда
Темы: Слуга народаДТП
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