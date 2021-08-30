ДТП со "слугой народа": СМИ массово удалили новости, партия не комментирует

По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи "навеселе", спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев, но позже около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.

Источник: "Радио Свобода", "Центр новин", интернет-издание "Полтавщина", источник "Украинской правды" в МВД, посты журналистов в Facebook

Детали: Александр Трухин возглавляет ячейку партии "Слуга народа" в Полтавской области. Утром 23 августа он в Полтаве участвовал в торжественных мероприятиях по случаю Дня государственного флага.

По данным издания "Полтавщина", после торжеств Александр Трухин вместе с главой ОГА Олегом Синегубовым и главой облсовета Александром Беленьким примерно с 11:00 до 12:00 обедал в полтавском ресторане "Лилия" – и пил виски. На замечание присутствующих, что ему садиться за руль, нардеп якобы отшутился, мол "наши законы имеют строгое наказание, но они необязательны для исполнения".

Кроме того, пишет полтавское издание, автомобиль Трухина останавливался на трассе у ресторана "Каспий" (с. Лобкова Балка за Хоролом), который принадлежит руководителю фракции "Слуга народа" в Полтавском областном совете Фахраддину Мухтарову.

А в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП с участием Трухина. Как сообщило ИА "Центр новин", его "Audi" не соблюдало безопасную дистанцию и на большой скорости въехало в "Ford", который в свою очередь протаранил автомобиль "Daewoo".

В результате ДТП телесные повреждения получили 6 человек, среди которых двое детей, глава комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.

В полиции факт ДТП на Бориспольской трассе подтвердили, но имен участников не назвали. Пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис рассказала, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Источник в МВД сообщил "Украинской правде", что делом занимается Государственное бюро расследований. По данным УП, патрульная полиция установила, что за рулем был именно Трухин.

В кадрах видеосюжета телеканала Kyiv LIVE с места аварии видно, что мужчина, очень похожий на Трухина, находился рядом с разбитыми авто на трассе. Эфирная версия репортажа пробыла на Youtube-канале Kyiv LIVE около 30 минут и исчезла, но журналисты смогли перепостить ее в Facebook.

Свидетели аварии утверждают, что вместе с Трухиным в салоне авто было то ли трое, то ли двое человек, и все они были нетрезвы. Но официального подтверждения этому нет.

В украинской федерации футбола факт ДТП подтвердили почти сразу. После аварии там сообщили, что Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, а полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести.

Трухин и фракция "Слуга народа" никак не комментировали ДТП.

Новость о ДТП с участием депутата от "Слуги народа" напечатали десятки украинских медиа. Однако уже через несколько дней это сообщение либо исчезло совсем у ряда медиа, либо из него убрали имя Александра Трухина.

Шеф-редактор издания ИА "Центр новостей" Ольга Вытак сообщила, что ей на почту пришли "письма счастья", в которых "на коммерческой основе" предлагается удалить материал о ДТП с участием Трухина.

Главный редактор издания "Трибуна" Олег Щербаков сообщил, что ему на почту также поступило предложение снять новость о Трухина в обмен на компенсацию.

Спортивный журналист и корреспондент автопроекта Зупини_Лося Константин Андриюк сообщил, что за удаление новости о Трухине сайтам предлагали менее 200 долларов.

Все що вам потрібно знати про нашу журналістику.

Спортивним і не лише сайтам пропонують гроші за видалення інфи про ДТП з нардепом СН Трухіним та Лучі.

Хто не хоче всю новину видавати, просять видалити лише про Трухіна. Ціни від 200$ і вище. pic.twitter.com/VdMpHx89KL — Kostyantyn Andriyuk (@Andriyak) August 27, 2021

Более 30 изданий, которые дали сообщение об аварии, удалили или отредактировали новость. Среди них: Футбол 24, UA-Football, Isport, Meta-Ratings, 1927.kiev.ua, Динамо Киев от Шурика УНИАН, Sport.ua , Football.ua, Сегодня, Антикор, Главком, УНН, Аргументы и Факты, Comments.ua, Depo.ua, Вести, Факты, ТСН, Обозреватель, Телеграф, Гордон, Комсомольская правда в Украине, Фраза, Аргумент,NewsWeek, Вести-UA, Bigmir, Українські новини, Голос.UA, Главк, Резонанс, Судебно-юридическая газета.

УП пытается получить комментарии Трухина и пресс-службы "Слуги народа", но телефон депутата вне зоны доступа, а в СН пока не дали свою позицию.