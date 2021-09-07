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На Донбассе было семь нарушений "тишины", обошлось без потерь

Вторник, 7 сентября 2021, 07:25

6 сентября на Донбассе было 7 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, но боевых потерь среди украинских защитников нет.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Зайцево враг стрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Новолуганского враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.

Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет неподалеку Золотого-4 и Новозвановки.

Обстреливая окраины Катериновки, российские оккупанты применили минометы 82 калибра.

Кроме того, в Донецкой области пролетел вражеский БПЛА неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который сбросил два самодельных взрывных устройства.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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