На Донбассе было семь нарушений "тишины", обошлось без потерь

6 сентября на Донбассе было 7 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, но боевых потерь среди украинских защитников нет.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Зайцево враг стрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Новолуганского враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.

Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет неподалеку Золотого-4 и Новозвановки.

Обстреливая окраины Катериновки, российские оккупанты применили минометы 82 калибра.

Кроме того, в Донецкой области пролетел вражеский БПЛА неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который сбросил два самодельных взрывных устройства.