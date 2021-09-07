Талибы объявили о создании правительства в Афганистане

Талибы создали временное правительство в Афганистане, которым будет руководить один из их основателей Мохаммад Хасан Ахунд.

Источник: ВВС

Детали: О создании правительства сообщил спикер "Талибана". Заместителем Ахунда будет сооснователь "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар.

Министром внутренних дел стал Джалалуддин Хаккани, которого разыскивает американское ФБР.

Среди других назначений - мулла Якуб, который будет исполнять обязанности министра обороны, и мулла Абдул Салам Ханафи, который будет его вторым заместителем.

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