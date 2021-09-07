Талибы объявили о создании правительства в Афганистане
Вторник, 7 сентября 2021, 18:31
Талибы создали временное правительство в Афганистане, которым будет руководить один из их основателей Мохаммад Хасан Ахунд.
Источник: ВВС
Детали: О создании правительства сообщил спикер "Талибана". Заместителем Ахунда будет сооснователь "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар.
Министром внутренних дел стал Джалалуддин Хаккани, которого разыскивает американское ФБР.
Среди других назначений - мулла Якуб, который будет исполнять обязанности министра обороны, и мулла Абдул Салам Ханафи, который будет его вторым заместителем.
Предыстория:
- "Талибан" 7 сентября объявил о победе в провинции Панджшер северо-восточнее Кабула - в последнем регионе, который оставался вне власти талибов.