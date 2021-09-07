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Талибы объявили о создании правительства в Афганистане

Вторник, 7 сентября 2021, 18:31
Талибы объявили о создании правительства в Афганистане

Талибы создали временное правительство в Афганистане, которым будет руководить один из их основателей Мохаммад Хасан Ахунд.

Источник: ВВС

Детали: О создании правительства сообщил спикер "Талибана". Заместителем Ахунда будет сооснователь "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар.

Министром внутренних дел стал Джалалуддин Хаккани, которого разыскивает американское ФБР.

Среди других назначений - мулла Якуб, который будет исполнять обязанности министра обороны, и мулла Абдул Салам Ханафи, который будет его вторым заместителем.

Предыстория:

  • "Талибан" 7 сентября объявил о победе в провинции Панджшер северо-восточнее Кабула - в последнем регионе, который оставался вне власти талибов.

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Темы: АфганистанТалибан
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