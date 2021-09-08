Зеленский ввел новые санкции, исправив ошибки

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против кадрового российского военного Кузнецова Ивана и Ольги Калининой, которая помогала проводить "выборы" в оккупированном Крыму. Персональные данные по обоим в решение СНБО были указаны с ошибками.

Источник: указы президента №457 и №458

Детали: Так, в решении СНБО от 18 июня не было указано, что Кузнецов является гражданином России. Решение Совбеза от 7 сентября содержит информацию, что Кузнецов Иван Васильевич родился в 1975 году и является кадровым военным Вооруженных сил РФ. С марта по ноябрь 2015 года он был советником командира батальона 2-го МСБ. Он также принимал участие в боевых действиях в Сирии.

Решение СНБО от 18 июня Снимок экрана

Решение СНБО от 20 августа Снимок экрана

По Калининой, то данные о нем в новом решении СНБО изменили полностью – совпадают только ФИО. Так, теперь речь идет о Калининой Ольге, которая родилась и проживает в настоящее время оккупированном Россией Крыму. В открытых источниках есть информация что женщина с такой фамилией помогала проводить так называемые "выборы".

В то же время, еще в 2018 году СМИ сообщали, что в санкционные списки случайно попала киевлянка, тезка которой живет в Крыму.

Решение СНБО от 7 сентября Снимок экрана

Санкции в отношении Кузнецова и Калининой ввели на три года.

Напомним: