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Зеленский ввел новые санкции, исправив ошибки

Среда, 8 сентября 2021, 00:31
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против кадрового российского военного Кузнецова Ивана и Ольги Калининой, которая помогала проводить "выборы" в оккупированном Крыму. Персональные данные по обоим в решение СНБО были указаны с ошибками.

Источник: указы президента №457 и №458

Детали: Так, в решении СНБО от 18 июня не было указано, что Кузнецов является гражданином России. Решение Совбеза от 7 сентября содержит информацию, что Кузнецов Иван Васильевич родился в 1975 году и является кадровым военным Вооруженных сил РФ. С марта по ноябрь 2015 года он был советником командира батальона 2-го МСБ. Он также принимал участие в боевых действиях в Сирии.

Решение СНБО от 18 июня
Решение СНБО от 18 июня
Снимок экрана
Решение СНБО от 7 сентября
Решение СНБО от 20 августа
Снимок экрана

По Калининой, то данные о нем в новом решении СНБО изменили полностью – совпадают только ФИО. Так, теперь речь идет о Калининой Ольге, которая родилась и проживает в настоящее время оккупированном Россией Крыму. В открытых источниках есть информация что женщина с такой фамилией помогала проводить так называемые "выборы".

В то же время, еще в 2018 году СМИ сообщали, что в санкционные списки случайно попала киевлянка, тезка которой живет в Крыму.

Решение СНБО от 7 сентября
Решение СНБО от 7 сентября
Снимок экрана

Санкции в отношении Кузнецова и Калининой ввели на три года.

Напомним:

  •  20 августа СНБО ввела персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача и еще ряда физических и юридических лиц.
  • Также СНБО ввела полный пакет санкции против супругов Шарий Анатолия и Ольги и против Игоря Гужвы, главного редактора издания "Страна".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: СНБОсанкции
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