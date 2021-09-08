Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве растет количество больных COVID

Среда, 8 сентября 2021, 10:49
Фото КГГА

За сутки 7 сентября в столице зарегистрировали 348 новых случаев коронавируса – это больше, чем фиксировали в предыдущие дни, двое больных умерли, также выросло количество госпитализированных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "348 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 2 летальных случая".

Детали: Среди новых больных: 174 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, 142 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет, 14 девочек от 4 месяцев до 16 лет и 18 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

78 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (63), Дарницком (57) и в Соломенском (55) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 226 347 подтвержденных случаев коронавируса, 5 293 больных умерли, преодолели вирус 217 451 житель столицы, из них 226 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • За сутки 6 сентября в столице зарегистрировали 304 новых случая заболевания коронавирусом, за 5 сентября – 93 новых больных коронавирусом, за 4 сентября – 141 нового больного.

Темы: Киевкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Задержанный оккупантами крымчанин оказался родственником зама Кулебы

видеоПортнов, Богдан и Вовк влияли на увольнение главы КСУ – СМИ

Новости 8 сентября: легализация криптовалют, операция с "вагнеровцами"

Комитет впервые выделил финансирование на Президентский университет

Оператор погиб, спасая министра: СМИ пишут, что "героическая" смерть главы МЧС РФ – фейк

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Все новости...
Киев
Комитет срочно рассмотрит законопроект о столице, который может ограничить власть Кличко – СМИ
Полиция закрыла дело о "расизме" в отношении Беленюка. Он сам так захотел
Половина киевлян прошли вакцинацию - КГГА
Последние новости
05:40
Количество новых больных COVID выросла на 600 тысяч
04:20
За сутки наблюдатели ОБСЕ насчитали более 1500 нарушений на Донбассе
03:10
В США готовят новые ограничения для борьбы с COVID-19
02:02
ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию до 2022 года
01:11
Меджлис призывает к консультациям участников Крымской платформы из-за задержаний на полуострове
00:24
Задержанный оккупантами крымчанин оказался родственником зама Кулебы
23:40
Украина на последних секундах упускает победу в матче с Чехией
23:31
видеоПортнов, Богдан и Вовк влияли на увольнение главы КСУ – СМИ
22:49
Генсек НАТО предупредил "Талибан", что страну не позволят превратить в базу для террористов
22:32
На Донбассе ранили двух бойцов ВСУ
Все новости...