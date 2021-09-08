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В Киеве растет количество больных COVID

Среда, 8 сентября 2021, 10:49
В Киеве растет количество больных COVID
Фото КГГА

За сутки 7 сентября в столице зарегистрировали 348 новых случаев коронавируса – это больше, чем фиксировали в предыдущие дни, двое больных умерли, также выросло количество госпитализированных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "348 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 2 летальных случая".

Детали: Среди новых больных: 174 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, 142 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет, 14 девочек от 4 месяцев до 16 лет и 18 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

78 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (63), Дарницком (57) и в Соломенском (55) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 226 347 подтвержденных случаев коронавируса, 5 293 больных умерли, преодолели вирус 217 451 житель столицы, из них 226 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • За сутки 6 сентября в столице зарегистрировали 304 новых случая заболевания коронавирусом, за 5 сентября – 93 новых больных коронавирусом, за 4 сентября – 141 нового больного.

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Темы: Киевкоронавирус
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