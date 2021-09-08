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"Слуги народа" обсудят ротации в Кабмине в начале следующей недели

Среда, 8 сентября 2021, 12:14
Слуги народа обсудят ротации в Кабмине в начале следующей недели
Фото Арахамии с сайта sluga-narodu.com

Фракция народных депутатов "Слуга народа" планирует собраться для обсуждения кадровых вопросов в правительстве ориентировочно в понедельник, 20 сентября.

Источник: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах парламента в среду, "Интерфакс-Украина" 

Детали: Арахамия опроверг информацию о том, что в октябре может состояться отставка Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра, а также полная замена состава Кабинета министров.

"По премьеру, точно – это фейк. Полной замены (Кабмина – ред.) не будет", – сказал он.

Накануне Арахамия заявил, что "планируется три-четыре кадровых замены", но отказался их анонсировать.

Арахамия отметил, что фракция еще 1,5 месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.

1 сентября "Украинская правда" сообщала, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. Им искали замену.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровВерховная РадаСлуга народаАрахамия
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