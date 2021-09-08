"Арбалетчицу" из Полтавы отправили под арест: говорит, ее буллили
Суд Киевского района Полтавы отправил под арест на 2 месяца полтавчанку Таисию Петрову, которая ранила из арбалета двух учителей в школе №11.
Источник: местное издание "Кolo.news"
Прямая речь судьи: "Суд постановил: ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Таисии Петровой удовлетворить".
Детали: Подозреваемая будет находится под стражей до 6 ноября.
В суде девушка рассказала, что сожалеет о своем поступке, потому что эти учителя ни в чем не виноваты.
Также девушка призналась, что во всех трех школах ее травили, она знает, что такое буллинг. И это было и со стороны детей, и со стороны учителей.
Родителям о своем положении в школах не говорила, потому что у них и так много проблем.
Подозреваемая не смогла объяснить, что именно стало "спусковым механизмом" для такого поступка, и почему она выбрала именно эту школу.
Издание отмечает, что ранения педагогов нетяжелые. Женщины были в больнице, а потом давали показания в отделении полиции.
Обучение в школе после инцидента не прекращали.
Предыстория:
- 6 сентября в полтавской школе 19-летняя девушка из арбалета ранила двух учителей.
- Девушке сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство.