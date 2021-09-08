"Арбалетчицу" из Полтавы отправили под арест: говорит, ее буллили

Суд Киевского района Полтавы отправил под арест на 2 месяца полтавчанку Таисию Петрову, которая ранила из арбалета двух учителей в школе №11.

Источник: местное издание "Кolo.news"

Прямая речь судьи: "Суд постановил: ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Таисии Петровой удовлетворить".

Детали: Подозреваемая будет находится под стражей до 6 ноября.

В суде девушка рассказала, что сожалеет о своем поступке, потому что эти учителя ни в чем не виноваты.

Также девушка призналась, что во всех трех школах ее травили, она знает, что такое буллинг. И это было и со стороны детей, и со стороны учителей.

Родителям о своем положении в школах не говорила, потому что у них и так много проблем.

Подозреваемая не смогла объяснить, что именно стало "спусковым механизмом" для такого поступка, и почему она выбрала именно эту школу.

Издание отмечает, что ранения педагогов нетяжелые. Женщины были в больнице, а потом давали показания в отделении полиции.

Обучение в школе после инцидента не прекращали.

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