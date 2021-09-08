Зеленский готовится к новому визиту в США
Президент Владимир Зеленский планирует посетить 76-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, гостелеканал "ДОМ"
Детали: По словам Никифорова, Зеленский посетит 76-ю сессию Генассамблеи ООН в США.
Общие прения 76-й сессии Генеральной Ассамблеи пройдут 21-27 сентября 2021 года.
76 сессия ГА ООН открывается 14 сентября 2021 года.
Напомним: Президент Владимир Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября у него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT-отрасли, стартаперами и т.д.
Знать больше: Визит в США является большой ответственностью для Зеленского: О чем договорились президенты Украины и США?
Предыстория:
- С 31 августа по 2 сентября длился визит президента Украины Владимира Зеленского в США.
- В совместном заявлении двух стран во время визита президента Владимира Зеленского в США речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
- Соединенные Штаты планируют выделить Украине до конца 2021 года 463 миллиона долларов на воплощение реформ.