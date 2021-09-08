Зеленский готовится к новому визиту в США

Президент Владимир Зеленский планирует посетить 76-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, гостелеканал "ДОМ"

Детали: По словам Никифорова, Зеленский посетит 76-ю сессию Генассамблеи ООН в США.

Общие прения 76-й сессии Генеральной Ассамблеи пройдут 21-27 сентября 2021 года.

76 сессия ГА ООН открывается 14 сентября 2021 года.

Напомним: Президент Владимир Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября у него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT-отрасли, стартаперами и т.д.

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