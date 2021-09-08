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Зеленский готовится к новому визиту в США

Среда, 8 сентября 2021, 16:08
ЗЕЛЕНСКИЙ И БАЙДЕН В БЕЛОМ ДОМЕ, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский планирует посетить 76-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, гостелеканал "ДОМ"

Детали: По словам Никифорова, Зеленский посетит 76-ю сессию Генассамблеи ООН в США.

Общие прения 76-й сессии Генеральной Ассамблеи пройдут 21-27 сентября 2021 года.

76 сессия ГА ООН открывается 14 сентября 2021 года.

Напомним: Президент Владимир Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября у него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT-отрасли, стартаперами и т.д.

Знать больше: Визит в США является большой ответственностью для Зеленского: О чем договорились президенты Украины и США?

Предыстория:

  • С 31 августа по 2 сентября длился визит президента Украины Владимира Зеленского в США.
  • В совместном заявлении двух стран во время визита президента Владимира Зеленского в США речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
  • Соединенные Штаты планируют выделить Украине до конца 2021 года 463 миллиона долларов на воплощение реформ.

Темы: ЗеленскийСШАООН
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