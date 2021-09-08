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Магучих финишировала второй в финале Бриллиантовой лиги, повторив свой рекорд сезона

Среда, 8 сентября 2021, 21:56
Магучих финишировала второй в финале Бриллиантовой лиги, повторив свой рекорд сезона
фото: Diamond League

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла второе место по прыжкам в высоту в финале самого престижного коммерческого соревнования в легкой атлетике Бриллиантовой лиги.

Источник: "Суспільне"

Детали: В женских прыжках в высоту происходило шесть этапов на протяжении сезона Бриллиантовой лиги: два этапа забрала Ярослава Магучих, по одному - Никола Макдермотт, Ирина Геращенко, Мария Ласицкене и Камила Личвинко.

В финале шесть атлеток разыграли звание чемпионки Бриллиантовой лиги.

Они начали с высоты 1.84 метра - ее взяли все (кроме тех, кто пропускал) с первой попытки. Такой же результат на 1.87 метра, только Паттерсон покорила со второй попытки. На высоте 1.90 метра Паттерсон выбыла, а Геращенко и Личвинко взяли ее со второй попытки.

Высоту 1.93 метра пятерка прыгунчиков взяла с первой попытки. Первые проблемы начали возникать на 1.96 м - Личвинко выбыла, Геращенко и Ласицкене взяли с третьей попытки. Зато Магучих и Макдермотт оставались безупречными.

Планка 1.99 м - Магучих, Ласицкене и Макдермотт взяли с первой попытки. На этом этапе Геращенко выбыла, заняв 4 место.

Планку на 2.03 м украинка Магучих взяла с первой попытки - это ее лучший результат сезона. Эту же высоту взяла "нейтральная атлетка", россиянка Ласицкене.

Магучих выполнила два неудачных прыжка на 2,05м, в Ласицкене со второй попытки получилось - она ​​заняла первое место и в пятый раз в карьере выиграла Бриллиантовую лигу.

Украинка Магучих покорила все планки с первой попытки до 2.03 м включительно, но не смогла победить, заняв второе место.

Бриллиантовая лига. Прыжки в высоту. финал

  • Мария Ласицкене (Нейтральная атлетка) - 2.05 м
  • Ярослава Магучих (Украина) - 2.03 м (повтор своего лучшего результата сезона)
  • Никола Макдермотт (Австралия) - 2.01 м
  • Ирина Геращенко (Украина) - 1.96 м
  • Камила Личвинко (Польша) - 1.93 м
  • Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.90 м

Также 8 марта другая украинка Марина Бех-Романчук соревновалась в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в длину - она заняла 3 место с результатом 6,75 метров.

Предыстория:

  • Призер Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию.
  • Замминистра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на это и напомнила, что российско-украинская война накладывает определенные ограниченияна спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.
  • В свою очередь украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горунавстал на защиту Ярославы Магучих, заявив, что спорт якобы находится вне политики: "В Олимпиаде нет политики! Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд".

Темы: спорт
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