Призер Олимпиады Горуна поддержал Магучих: Спорт вне политики

Украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна встал на защиту другого бронзового призера Ярославы Магучих, которая обнималась с россиянкой Марией Ласицкене.

Источник: Горуна в Facebook

Дословно: "Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой.

Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом – это его часть. Пьедестал – это уникальное и исключительное место уважения, которое сводит вместе лишь на момент нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше ни меньше. Нет "зрады" в фото Магучих с Ласицкене.

Иногда в этот короткий момент через признание друг друга как равных, зарождается крепкая дружба или просто хорошие отношения. Нет зрады в поздравлениях Никольченко и Верняева своих оппонентов по спорту".

"Грузите спортсмена за его политические проявления, но от**итесь от спортсменов за личные отношения, которые сформировались на основании далеких от политики вещей".

"Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт вне политики!! В Олимпиаде нет политики!"

"Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд".

Детали: Вместе с тем, известный украинский параолимпиец Андрей Демчук в комментарии к посту Горуны не согласился с его позицией.

"Все вокруг имеет отношение к политике, потому что каждый из людей обычно гражданин определенной страны. А это накладывает определенные ограничения и возможности. А у украинских олимпийцев/топовых атлетов есть такой бонус как поддержка разного рода структур: ВСУ/ДИНАМО/и т.д., что тоже должно быть не только материальным бонусом, но и требованием определенного рода поведения", - считает он.

Демчук отметил, что для него как болельщика Магучих ее поведение неприятно, "мягко говоря", а как для украинца это поведение для него "шок".

Справка: В 2020 году Горуна был избран депутатом Львовского районного совета от партии "Самопомич".

Что предшествовало: 7 августа украинка Ярослава Магучих завоевала "бронзу" на Олимпиаде в финале женских прыжков в высоту. "Золото" взяла представительница ОКР Мария Ласицкене. После соревнований Магучих и Ласицкене обнялись.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях. Она также подтвердила, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ. Замминистра добавила, что у нее запланирована встреча с Магучих, как только та вернется из Токио.