Автобус с хасидами попал в ДТП в Киевской области: есть погибший

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Утром 9 сентября в Киевской области произошла авария с участием автобуса, перевозившего паломников-хасидов, один гражданин Израиля погиб.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "По предварительной информации, водитель автобуса двигался в правом ряду с реверсивным движением. Его внезапно ослепило светом фар встречного транспортного средства.

В результате этого он резко повернул влево, чтобы избежать лобового столкновения, однако, выполняя маневр, правой стороной столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле".

Детали: ДТП произошло около 4 утра на 109 км трассы Киев-Одесса, вблизи села Чупира.

Автомобиль "Mercedes Sprinter", которым управлял 37-летний водитель, перевозил 13 пассажиров – паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".

В результате аварии один 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Другие пассажиры телесных повреждений не получили.