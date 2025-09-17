Все разделы
В МИД напомнили паломникам-хасидам об отсутствии гарантий полноценной безопасности в Украине

Татьяна ОлейникСреда, 17 сентября 2025, 21:21
В МИД напомнили паломникам-хасидам об отсутствии гарантий полноценной безопасности в Украине
Фото - Объединенная еврейская община Украины

Министерство иностранных дел Украины призвало паломников-хасидов, которые планируют совершить паломничество в Умань на Рош га-Шана в сентябре, учесть отсутствие гарантий полноценной безопасности иностранным гражданам на территории Украины.

Источник: МИД, брифинг спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко передает "Укринформ", Объединенная еврейская община Украины

Дословно МИД: "Продолжающаяся уже более трех лет полномасштабная агрессия России против Украины, постоянные массированные ракетные обстрелы украинских городов и общин, гражданской и транспортной инфраструктуры, постоянный российский террор, диверсии и провокации представляют реальную угрозу жизни и безопасности людей".

Детали: Там добавляют, что в случае посещения Умани, несмотря на предостережения украинских властей, паломникам следует учитывать, что в Украине действует правовой режим военного положения, предусматривающий комендантский час, усиленное патрулирование, запрет на проведение массовых мероприятий и собраний, а также применение принудительных мер к лицам, не соблюдающим установленные ограничения.

Кроме того, в МИД напомнили о возможных задержках движения транспорта из-за обстрелов, отсутствии достаточного количества укрытий в Умани, отсутствии достаточного количества медицинского персонала.

В ГПСУ, в свою очередь, сообщили, что известно об около 7 000 иностранцев, которые уже въехали в Украину на Рош га-Шана.

По данным Объединенной еврейской общины Украины, в этом году празднование Рош га-Шана приходится на период с вечера 22 сентября по вечер 24 сентября.

В 2024 году, по данным общины, на период празднования и паломничества по случаю еврейского Нового года в Умань приехали 33,5 тысячи брацлавских хасидов.

В этом году ожидается около 35 тысяч паломников.

