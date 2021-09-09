Зеленский и Шефир сильно поссорились, последний даже забирал вещи – источники

В августе между президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником и давним другом Сергеем Шефиром возникла серьезная ссора, в результате которой последний якобы даже забирал свои вещи из Банковой.

Источник: статья "Украинской правды" "По одному на выход. Новые отставки в Кабмине и Офисе Зеленского"

Дословно: "В августе, по данным УП, между Зеленским и его первым помощником произошла крупная ссора. Настолько серьезна, что Шефир якобы даже вывез вещи из Офиса и демонстративно не появлялся на Банковой.

Правда, сейчас Сергей Нахманович продолжает работать на своей должности первого помощника президента".

Детали: В то же время, по словам собеседников УП, Шефир уже не влияет почти ни на что.

Сообщается, что именно глава Офиса президента Андрей Ермак сумел постепенно свести к нулю влияние на президента Владимира Зеленского его ближайших друзей (даже такого близкого друга как Сергей Шефир – человека, с которым Зеленский прошел весь путь от создания "Квартала 95" до президентства) и действительно стать абсолютно незаменимым человеком возле президента.

Публичным признаком того, что Шефир потерял вес, стала отставка Авакова, которого тот защищал до последнего.

В общем отмечается, что возле Ермака постепенно становится все меньше людей, которые позволяют себе за его спиной доносить президенту какую-то информацию.