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Поедет ли Зеленский в США на Генассамблею ООН, еще не определено - объясняет МИД

Четверг, 9 сентября 2021, 12:54
фото с сайта "Укринформ"

Возможность визита президента Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН прорабатывается, но окончательного решения пока нет.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 9 сентября

Прямая речь: "Возможность осуществления такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает также возможность онлайн-выступлений.

Президенту важно, чтобы каждый его визит был содержательным и результативным, поэтому мы примем решение о том, будет ли этот визит физическим, или это будет онлайн-участие президента в Генеральной ассамблее ООН".

Что предшествовало: 8 сентября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины планирует посетить 76 сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

76 сессия ГА ООН открывается 14 сентября 2021 года.

Общие прения 76-й сессии Генеральной Ассамблеи пройдут 21-27 сентября.

Напомним: Президент Владимир Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября у него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT-отрасли, стартаперами и т.д.

Знать больше: Визит в США является большой ответственностью для Зеленского: О чем договорились президенты Украины и США?

Валентина Романенко, УП
Темы: ЗеленскийМИДСША
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