Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под обстрел на Луганщине попала следственная группа СБУ

Четверг, 9 сентября 2021, 18:38
Под обстрел на Луганщине попала следственная группа СБУ

Под обстрел боевиков на Луганщине попала оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины, которая работала возле линии соприкосновения.

Источник: СБУ

Детали: Сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенке. Отмечается, что там офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения.

По оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых, указывает спецслужба.

Отмечается, что украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту обстрела украинских позиций, который имел место 8 сентября. Это уже 64 производство с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области.

 

Что предшествовало: Российские оккупационные войска вечером 8 сентября обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка Счастьенского района Луганской области. Они использовали запрещеное Минскими соглашениями крупнокалиберное вооружение. В результате атаки получили боевые травмы шесть украинских военнослужащих.

Кроме того, примененная врагом артиллерия калибра 122 мм попала в гражданские объекты и повредила жилые многоэтажные и частные дома жителей села Трехизбенка.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаЛуганская областьСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
война
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Залужный и Шаптала посетили группировки войск "Хортица" и "Таврия"
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
Последние новости
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
Все новости...
Реклама: