Под обстрел на Луганщине попала следственная группа СБУ

Под обстрел боевиков на Луганщине попала оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины, которая работала возле линии соприкосновения.

Источник: СБУ

Детали: Сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенке. Отмечается, что там офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения.

По оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых, указывает спецслужба.

Отмечается, что украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту обстрела украинских позиций, который имел место 8 сентября. Это уже 64 производство с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области.

Что предшествовало: Российские оккупационные войска вечером 8 сентября обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка Счастьенского района Луганской области. Они использовали запрещеное Минскими соглашениями крупнокалиберное вооружение. В результате атаки получили боевые травмы шесть украинских военнослужащих.

Кроме того, примененная врагом артиллерия калибра 122 мм попала в гражданские объекты и повредила жилые многоэтажные и частные дома жителей села Трехизбенка.