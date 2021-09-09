Жителей ОРДЛО угрозами заставляют голосовать на выборах в Думу – Денисова

Жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации - угрожают штрафами и увольнениями.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова телеканалу "Дом"

Детали: Она отметила, что оккупационная власть давит только на тех, кто получил паспорт России.

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей уже около месяца действуют сотни так называемых разъяснительных центров. Кроме того, по словам Денисовой, на рабочих местах работников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.

Прямая речь Денисовой: "С августа открыто 396 информационных центров, дают разъяснения гражданам Украины, у которых теперь есть паспорта Российской Федерации, как же им проголосовать.

Украинцам, живущим на оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, выдали уже около 600 тыс. паспортов. Это прежде всего учителя, медицинские работники. Это те люди, которые работают в этих органах "власти". Они вынуждены, ведь где-то работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью ".

Напомним: Рада призывает международное сообщество предостеречь Россию от проведения выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму, исключить участие в них жителей ОРДЛО и не признавать легитимность выборов, намеченных на 19 сентября 2021 года.