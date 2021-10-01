Переговоры ЕС и Австралии по торговому соглашению отложили — из-за отмененного контракта с Францией

Переговоры Австралии с ЕС по торговому соглашению были отложены, поскольку скандал вокруг решения Канберры отменить оборонный контракт с Парижем обостряется.

Источник: министр торговли Австралии Дэн Тэхан в Reuters

Детали: Как отмечается, в знак солидарности с Францией президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сомнение в том, что блок может заключить торговое соглашение с Австралией.

Тэхан отказался комментировать роль оборонного соглашения в затягивании переговоров, но подтвердил, что 12-й раунд переговоров, запланированный на 12 октября, был отложен на месяц.

Тэхан сказал, что он и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис встретятся на следующей неделе, "чтобы обсудить 12-й раунд переговоров, который теперь состоится в ноябре, а не в октябре".

Что предшествовало: Франция пригрозила наложить вето и заблокировать соглашение ЕС о свободной торговле с Австралией из-за отмены сделки.

Предыстория: