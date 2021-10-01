Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Переговоры ЕС и Австралии по торговому соглашению отложили — из-за отмененного контракта с Францией

Пятница, 1 октября 2021, 04:39
Переговоры ЕС и Австралии по торговому соглашению отложили — из-за отмененного контракта с Францией

Переговоры Австралии с ЕС по торговому соглашению были отложены, поскольку скандал вокруг решения Канберры отменить оборонный контракт с Парижем обостряется.

Источник: министр торговли Австралии Дэн Тэхан в Reuters

Детали: Как отмечается, в знак солидарности с Францией президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сомнение в том, что блок может заключить торговое соглашение с Австралией.

Тэхан отказался комментировать роль оборонного соглашения в затягивании переговоров, но подтвердил, что 12-й раунд переговоров, запланированный на 12 октября, был отложен на месяц.

Тэхан сказал, что он и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис встретятся на следующей неделе, "чтобы обсудить 12-й раунд переговоров, который теперь состоится в ноябре, а не в октябре".

Что предшествовало: Франция пригрозила наложить вето и заблокировать соглашение ЕС о свободной торговле с Австралией из-за отмены сделки.

Предыстория:

  • Австралия отказалась от соглашения 2016 года с Францией по созданию флота обычных подводных лодок, объявив о плане строительства как минимум восьми атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий в рамках партнерства США-Великобритании-Австралии Aukus.
  • Этот шаг разозлил Францию, побудив ее отозвать своих послов из Вашингтона и Канберры.
  • Париж назвал отмену соглашения "ударом в спину". Министр иностранных дел Франции - Жан-Ив Ле Дриан - обвинил Австралию и США в "лукавстве", "серьезном нарушении доверия" и "пренебрежении".
  • В 2016 году заказ Франции оценивался в 40 миллиардов долларов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСФранцияАвстралия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
ЕС
От Вильнюса до Вильнюса
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Последние новости
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
Все новости...
Реклама: