Переговоры ЕС и Австралии по торговому соглашению отложили — из-за отмененного контракта с Францией
Переговоры Австралии с ЕС по торговому соглашению были отложены, поскольку скандал вокруг решения Канберры отменить оборонный контракт с Парижем обостряется.
Источник: министр торговли Австралии Дэн Тэхан в Reuters
Детали: Как отмечается, в знак солидарности с Францией президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сомнение в том, что блок может заключить торговое соглашение с Австралией.
Тэхан отказался комментировать роль оборонного соглашения в затягивании переговоров, но подтвердил, что 12-й раунд переговоров, запланированный на 12 октября, был отложен на месяц.
Тэхан сказал, что он и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис встретятся на следующей неделе, "чтобы обсудить 12-й раунд переговоров, который теперь состоится в ноябре, а не в октябре".
Что предшествовало: Франция пригрозила наложить вето и заблокировать соглашение ЕС о свободной торговле с Австралией из-за отмены сделки.
Предыстория:
- Австралия отказалась от соглашения 2016 года с Францией по созданию флота обычных подводных лодок, объявив о плане строительства как минимум восьми атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий в рамках партнерства США-Великобритании-Австралии Aukus.
- Этот шаг разозлил Францию, побудив ее отозвать своих послов из Вашингтона и Канберры.
- Париж назвал отмену соглашения "ударом в спину". Министр иностранных дел Франции - Жан-Ив Ле Дриан - обвинил Австралию и США в "лукавстве", "серьезном нарушении доверия" и "пренебрежении".
- В 2016 году заказ Франции оценивался в 40 миллиардов долларов.