Водителя главы Государственной архивной службы ранили из ружья
В водителя главы Государственной архивной службы Украины Алексея Хромова в четверг стреляли в районе архивного городка в Киеве, он получил ранения, стрелка задержали.
Источник: пост Хромова в Facebook и сайт полиции Киева
Прямая речь Хромова: "Вчера я был в служебной командировке в г. Винница. Ездил на поезде, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской 24.
В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько).
Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет".
Детали: По словам Хромова, скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка.
"Я не знаю мотивов стрелявшего человека. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий", – заявил Хромов.
По данным столичной полиции, мужчина якобы решил пострелять из окна балкона по птичкам, но попал в шею прохожему.
Врачи госпитализировали пострадавшего с непроникающим ранением шеи с улицы Преображенской. Пострадавший в удовлетворительном состоянии.
По указанному адресу правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и менее чем за час установили причастность местного жителя к происшествию.
Как объяснил мужчина полицейским, он решил пострелять из пневматического ружья со своего балкона по птицам и случайно попал в прохожего.
Полицейские задержали злоумышленника, 1989 года рождения, по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Также из квартиры они изъяли винтовку и боеприпасы, которые направили на соответствующую экспертизу.
Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним: 22 сентября под Киевом обстреляли автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранение получил водитель машины. Стрелявшего не нашли.