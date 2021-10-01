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Водителя главы Государственной архивной службы ранили из ружья

Пятница, 1 октября 2021, 14:16
Водителя главы Государственной архивной службы ранили из ружья
Фото киевской полиции с места события

В водителя главы Государственной архивной службы Украины Алексея Хромова в четверг стреляли в районе архивного городка в Киеве, он получил ранения, стрелка задержали.

Источник: пост Хромова в Facebook и сайт полиции Киева

Прямая речь Хромова: "Вчера я был в служебной командировке в г. Винница. Ездил на поезде, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской 24.

В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько).

Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет".

Детали: По словам Хромова, скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка.

"Я не знаю мотивов стрелявшего человека. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий", – заявил Хромов.

По данным столичной полиции, мужчина якобы решил пострелять из окна балкона по птичкам, но попал в шею прохожему.

Врачи госпитализировали пострадавшего с непроникающим ранением шеи с улицы Преображенской. Пострадавший в удовлетворительном состоянии.

По указанному адресу правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и менее чем за час установили причастность местного жителя к происшествию. 

Как объяснил мужчина полицейским, он решил пострелять из пневматического ружья со своего балкона по птицам и случайно попал в прохожего.

 

Полицейские задержали злоумышленника, 1989 года рождения, по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также из квартиры они изъяли винтовку и боеприпасы, которые направили на соответствующую экспертизу.

Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним: 22 сентября под Киевом обстреляли автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранение получил водитель машины. Стрелявшего не нашли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевполиция
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