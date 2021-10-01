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Президент Грузии: Я никогда не помилую Саакашвили

Пятница, 1 октября 2021, 22:34
фото с фейсбука зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала задержание в Тбилиси Михеила Саакашвили и отметила, что никогда его не помилует.

Источник: грузинское издание SOVA, которое цитирует выступление Зурабишвили

Прямая речь Зурабишвили: "Прежде всего, хочу поблагодарить правоохранительные органы  за высокий профессионализм. Государство и его институты не рухнули, а, наоборот, окрепли. Граница, территория, порядок и закон находятся под защитой. Президенту страны не может быть приятно, когда президента страны арестовывают перед камерами, но этого требует закон и верховенство закона, перед законом все равны.

Сегодня многие задаются вопросом, планирует ли президент его помиловать. Ответ один, он простой и окончательный. Нет и никогда".

Детали: Она назвала режим Саакашвили в Грузии таким, который "растаптывал права человека, свободный бизнес и закон".

Предыстория:

  • Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
  • Министерство иностранных дел вызывает грузинского посла из-за информации о задержании Саакашвили.
  • В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
  • Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

Темы: СаакашвилиГрузия
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