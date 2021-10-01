Президент Грузии: Я никогда не помилую Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала задержание в Тбилиси Михеила Саакашвили и отметила, что никогда его не помилует.

Источник: грузинское издание SOVA, которое цитирует выступление Зурабишвили

Прямая речь Зурабишвили: "Прежде всего, хочу поблагодарить правоохранительные органы за высокий профессионализм. Государство и его институты не рухнули, а, наоборот, окрепли. Граница, территория, порядок и закон находятся под защитой. Президенту страны не может быть приятно, когда президента страны арестовывают перед камерами, но этого требует закон и верховенство закона, перед законом все равны.

Сегодня многие задаются вопросом, планирует ли президент его помиловать. Ответ один, он простой и окончательный. Нет и никогда".

Детали: Она назвала режим Саакашвили в Грузии таким, который "растаптывал права человека, свободный бизнес и закон".

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