Президент Грузии: Я никогда не помилую Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала задержание в Тбилиси Михеила Саакашвили и отметила, что никогда его не помилует.
Источник: грузинское издание SOVA, которое цитирует выступление Зурабишвили
Прямая речь Зурабишвили: "Прежде всего, хочу поблагодарить правоохранительные органы за высокий профессионализм. Государство и его институты не рухнули, а, наоборот, окрепли. Граница, территория, порядок и закон находятся под защитой. Президенту страны не может быть приятно, когда президента страны арестовывают перед камерами, но этого требует закон и верховенство закона, перед законом все равны.
Сегодня многие задаются вопросом, планирует ли президент его помиловать. Ответ один, он простой и окончательный. Нет и никогда".
Детали: Она назвала режим Саакашвили в Грузии таким, который "растаптывал права человека, свободный бизнес и закон".
Предыстория:
- Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
- Министерство иностранных дел вызывает грузинского посла из-за информации о задержании Саакашвили.
- В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.