Сын экс-спикера Рыбака утверждает, что у него украли $2 млн, спрятанные в потолке после революции

Обуховский суд Киева рассматривает дело о краже 2 миллионов долларов из дома в Козине экс-главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Рыбака и его жены.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой материалы суда

Детали: Рассмотрение дела официально началось с конца июня 2021 года.

Пострадавшие заявили гражданские иски на сумму 55 млн грн.

По версии потерпевшего, в 2014 году в связи с нестабильной ситуацией в Украине он снял с личного счета в "Укргазбанка" 1,5 млн долларов, которые получил от продажи недвижимости, часть денег потратил, а остальные 900 тысяч долларов решил хранить в потолке хозяйственного здания - между баней и комнатой отдыха.

Рыбак пригласил мастера с рабочими, говоря, что надо исправить дефект на потолке. Пока рабочие обедали, хозяин якобы положил за потолок 900 тыс. долларов в мусорных пакетах. Еще 1,1 млндолларов положила его жена - Ирина Фриденталь - дочь влиятельного бизнесмена донецкого происхождения Михаила Фриденталя, сестра жены экс-нардепа Александра Шепелева.

После обеда потолок зашили гипсокартоном и на следующий день покрасили.

1-10 июля 2014 года Рыбак с семьей поехал на отдых за пределы Киевской области, а хозяйство контролировал домоправитель, который имел ключи от всех зданий и комнат. По возвращении хозяина домоправитель перестал выходить на работу, объясняя, что находится в состоянии "запоя".

После увольнения бывший домоправитель отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, начал много путешествовать за границей, приобрел новый автомобиль "Volkswagen", однако нигде официально не работал, а ранее жаловался на нехватку средств.

Хозяин не интересовался тайником до середины октября 2016 года, когда решил достать деньги и позвал рабочих. Потолок расшили, но денег не было.

В имение вызвали две группы экспертов, которые установили, что целостность потолка была нарушена примерно в 2014 году. По словам экспертов, потолок помещения кто-то полностью разбирал и потом обратно собрал, о чем свидетельствует другая краска и другие профили, на которых крепится гипсокартон. Для выполнения таких работ, по оценкам экспертов, требовалось как минимум два дня.

В ноябре 2018 года охранник дома был допрошен и признался, что домоправитель вступил с ним в сговор и попросил открыть дом и не препятствовать ему в реализации преступного умысла. Пока он якобы доставал деньги охранник во дворе наблюдал, чтобы никто не увидел, что происходит. Позже домоправитель привез ему полмиллиона долларов за молчание.

Охранник остался работать в доме. Деньги начал тратить, купив квартиру в Обухове и земельный участок в Грузии, а также автомобиль и подарки своим родственникам. 235 000 долларов он спрятал в двух местах, в частности в смотровой яме гаража и на чердаке дома своей матери. Затем он отдал эти деньги следователем.

Подозрение сообщили охраннику и бывшему домоправителю.

Известно, что суд предоставлял доступ адвокату в декларации о доходах Рыбака за 2010-2014 годы в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Ранее такие декларации хранились в личном деле чиновника по его месту службы.

Адвокат отметила, что к уголовному производству не было присовокуплено ни одного доказательства, что потерпевший или его жена владели такой суммой средств.

Из открытых источников известно, что Александр Рыбак, уроженец Донецка, с марта 2010 года по январь 2011 года был первым заместителем начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции, а с 28.12.2010 по 19.03.2014 года занимал должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Александр является сыном Владимира Рыбака, бывшего председателя Верховной Рады.

В октябре 2014 года Служба безопасности Украины сообщала, что открыто уголовное производство в отношении выявленного противоправного механизма регистрации разрешительных документов в сфере строительства через сеть бэк-офисов, введенного в 2013 году бывшим председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Рыбаком А.В. и начальником инспекции в г. Киеве Кучером С.М. с целью получения противоправной выгоды в сумме более $ 50 млн.

Также в 2013 году журналисты писали, что компания, учредителем которой ранее был Фриденталь, зарабатывала на экспертизе проектов строительства, когда главой ГАСИ был Рыбак. "Украинская строительная экспертиза" занимала весь девятый этаж в здании киевской Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля.