Украина во вторник выступит в Гааге по делу о захвате Россией украинских кораблей и экипажей

Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" в порту аннексированной Керчи, ноябрь 2018 года. Фото ТАСС

Делегация Украины 12 октября выступит в Арбитражном суде в Гааге по делу против Российской Федерации о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Дело имеет определяющее значение для Украины и всей системы международного права, поскольку речь идет о нарушении одного из основополагающих принципов Конвенции ООН по морскому праву и международному праву в целом - абсолютного иммунитета военных кораблей", – сказала директор департамента международного права МИД Оксана Золотарева, которая представляет Украину на слушаниях.

Золотарева убеждена, что Украина докажет нарушение Россией иммунитета украинских кораблей, несмотря на российские попытки представить инцидент как "военную деятельность".

"Мы докажем, что события в Черном море не были военной деятельностью, на которую не распространяется Конвенция ООН по морскому праву. Российская сторона знала о проходе кораблей заранее. Захват судов произошел вне 12-мильной зоной, а украинских моряков посадили на девять месяцев и открыли против них уголовные дела. Такие действия не могут считаться военной деятельностью. Это – грубое нарушение норм международного морского права", – сказала она.

Дипломатка напомнила, что в мае 2019 года по требованию Украины Международный трибунал по морскому праву ввел обязательные к исполнению временные меры, которые требовали от РФ немедленно освободить три украинских военно-морских корабля и 24 задержанных украинских моряков. Несмотря на приказ, Россия продолжала удерживать корабли и экипаж, освободив их только в сентябре и ноябре 2019 года, и даже после этого не закрыла уголовные дела против украинских моряков.

Иск Украины ставит целью привлечь Российскую Федерацию к ответственности за захват и удержание в Черном море в ноябре 2018 года трех кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и 24 членов их экипажей.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года по запросу Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные в районе Керченского пролива украинские корабли.