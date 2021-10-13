Киев оказался в десятке городов с самым грязным воздухом

В столице Украины по состоянию на 12:00 в среду наблюдается один из самых высоких уровней загрязнения воздуха в мире.

Источник: информация портала Iqair

Детали: Согласно информации, индекс Киева составляет 110 при норме 50. Город находится на седьмом месте по загрязнению.

Такой уровень загрязнения воздуха характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

Что этому предшествовало: Во вторник Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение из-за дождей и тумана в ночь на 13 октября.