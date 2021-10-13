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В поезд с сертификатом: Укрзализныця озвучила, что нужно иметь для путешествий с 21 октября

Среда, 13 октября 2021, 13:27
В поезд с сертификатом: Укрзализныця озвучила, что нужно иметь для путешествий с 21 октября
Фото: Эльдар Сарахман

С 21 октября в поездах межобластного сообщения проводники при посадке будут проверять, есть ли у пассажиров сертификат о вакцинации.

Источник: Брифинг руководителя пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Перцевского

Прямая речь Перцевского: "Ограничение будут стартовать с 21 октября. Все пассажиры, которые имеют билеты на 21 октября и дальше уже должны придерживаться новых правил.

Эти ограничения распространяются на дальние межобластные пассажирские сообщения. Все пассажиры, путешествующие в пригородном сообщении, они продолжают двигаться в обычном формате. Нужно соблюдать масочный режим".

"При посадке проводник проверять кроме паспорта и билета документ из того перечня, который указан в постановлении Кабмина. Проводники будут проверять пассажиров на наличие сертификатов о прививках в бумажном или электронном виде (для желтой зоны достаточно, если есть отметка о получении одной дозы, если это красная зона, то нужно иметь полный курс вакцинации - две дозы).

Если сертификата нет у пассажира, то достаточно иметь подтверждение о прохождении ПЦР-теста, или экспресс-антигентеста, который сделан не позже чем за 72 часа до путешествия".

Детали: Перцевский отметил, что "Укрзализныця" планирует развернуть на вокзалах лаборатории, которые будут предоставлять услуги тестирования по "доступной цене". Он также сообщил, что железная дорога обратится в МВД с просьбой обеспечить контроль за соблюдением новых карантинных ограничений.

Перцевский отметил, что те люди, которые уже приобрели билеты, еще успевают до 21 октября пройти тестирование на коронавирус, или же в случае отказа от поездки могут сдать билеты "Укрзализныци" и получить назад деньги.

Детям до 18 лет не нужно иметь документы о вакцинации или тестировании. Те же, кто имеет противопоказания к прививке, может сделать ПЦР-тест, или экспресс-тест.

Перцевський также сообщил, что в случае отсутствия необходимых документов о вакцинации или тестирования проводники могут не допустить пассажира в поезд.

Предыстория:

  • На заседании Кабинета министров 11 октября ужесточили правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень епиднебезпекы - с 21 октября все пассажиры и водители межрегиональных перевозок должны иметь отрицательный ковид-тест или прививки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укрзализныця
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