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На планшеты полиции установили программу для проверки covid-сертификатов

Среда, 13 октября 2021, 13:44
На планшеты полиции установили программу для проверки covid-сертификатов
Фото полиции

Национальная полиция уже установила на планшеты полицейских программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

Источник: Национальная полиция по результатам совещания 12 октября с участием Минздрава и Госпродпотребслужбы

Детали: По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, сейчас основной задачей всех служб является максимальное принятие мер по соблюдению карантина и минимизации заражения граждан.

Особое внимание будет уделяться местам, которые способствуют распространению коронавируса – общественному транспорту, развлекательным заведениям, ночным клубам, рынкам, заведениям общественного питания.

В частности, полиция будет проводить разъяснительную работу среди перевозчиков и граждан. Также правоохранители будут следить за соблюдением персоналом и посетителями заведений Covid-безопасности – проверять наличие Covid-сертификатов.

Что было раньше: В конце сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что полиция и Минцифры разработали специальное программное обеспечение, чтобы полицейские могли быстро и бесперебойно проверять СOVID-сертификаты граждан в "Дії" или сканировать бумажные документы во время возможного локдауна.

Предыстория:

  • Кабинет министров с 21 октября установил новые ограничения для межрегиональных пассажирских перевозок – водителей и пассажиров обязали предъявить сертификат вакцинации или ПЦР-тест, который действителен 72 часа.
  • Сейчас 16 регионов Украины находятся на "оранжевом" уровне эпидопасности.

Украинская правда

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Темы: полициякоронавирусвакцинация
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