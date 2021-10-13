На планшеты полиции установили программу для проверки covid-сертификатов
Национальная полиция уже установила на планшеты полицейских программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.
Источник: Национальная полиция по результатам совещания 12 октября с участием Минздрава и Госпродпотребслужбы
Детали: По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, сейчас основной задачей всех служб является максимальное принятие мер по соблюдению карантина и минимизации заражения граждан.
Особое внимание будет уделяться местам, которые способствуют распространению коронавируса – общественному транспорту, развлекательным заведениям, ночным клубам, рынкам, заведениям общественного питания.
В частности, полиция будет проводить разъяснительную работу среди перевозчиков и граждан. Также правоохранители будут следить за соблюдением персоналом и посетителями заведений Covid-безопасности – проверять наличие Covid-сертификатов.
Что было раньше: В конце сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что полиция и Минцифры разработали специальное программное обеспечение, чтобы полицейские могли быстро и бесперебойно проверять СOVID-сертификаты граждан в "Дії" или сканировать бумажные документы во время возможного локдауна.
Предыстория:
- Кабинет министров с 21 октября установил новые ограничения для межрегиональных пассажирских перевозок – водителей и пассажиров обязали предъявить сертификат вакцинации или ПЦР-тест, который действителен 72 часа.
- Сейчас 16 регионов Украины находятся на "оранжевом" уровне эпидопасности.