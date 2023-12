Украина предложила России сыграть в "Игру в кальмара"

Украина на официальном аккаунте в Twitter предложила России сыграть в игру на выживание из популярного южнокорейского сериала от Netflix "Игра в кальмара".



Источник: Twitter Украины

Детали: По сюжету "Игры в кальмара" участники игры на выживание произвольно выбирают фигуры, не зная, что их ждет дальше.

Позже героям выдают сахарное печенье, из которого иглой нужно процарапать выбранную фигуру. Если участники ломают пластину или не успевают закончить фигуру, их убивают.



В Украине предполагают, что России выпал бы украинский герб, который довольно сложно нацарапать.



Челендж с сахарным печеньем сейчас набирает популярность в соцсетях, но с традиционными фигурами: треугольник, круг, звезда и зонт.

- Players, open the case and check the contents



- @Russia: pic.twitter.com/evRjUniwDJ