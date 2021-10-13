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Україна запропонувала Росії зіграти у "Гру в кальмара"

Середа, 13 жовтня 2021, 17:38
Україна запропонувала Росії зіграти у Гру в кальмара
скріншот

Україна на офіційному аккаунті у Twitter запропонувала Росії зіграти у гру на виживання із популярного південнокорейського серіалу від Netflix "Гра в кальмара".

Джерело: Twitter України

Деталі: За сюжетом "Гри в кальмара" учасники гри на виживання довільно вибирають фігури, не знаючи, що їх чекає далі.

Пізніше героям видають цукрове печиво, на якій голкою потрібно видряпати обрану фігуру. Якщо учасники зламають печиво або не встигають закінчити фігуру, їх вбивають.

В Україні припускають, що Росії випав би український герб, який доволі складно надряпати.

Челендж із печивом наразі набуває популярності у соцмережах, проте із традиційними фігурами: трикутник, коло, зірка та парасоля.

Серіал посідає перше місце за популярністю на стрімінговій платформі Netflix у майже 100 країнах, зокрема і в Україні. 

Українська правда

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Теми: УкраїнаРосія
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