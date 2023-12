Україна запропонувала Росії зіграти у "Гру в кальмара"

Україна на офіційному аккаунті у Twitter запропонувала Росії зіграти у гру на виживання із популярного південнокорейського серіалу від Netflix "Гра в кальмара".

Джерело: Twitter України

Деталі: За сюжетом "Гри в кальмара" учасники гри на виживання довільно вибирають фігури, не знаючи, що їх чекає далі.

Пізніше героям видають цукрове печиво, на якій голкою потрібно видряпати обрану фігуру. Якщо учасники зламають печиво або не встигають закінчити фігуру, їх вбивають.

В Україні припускають, що Росії випав би український герб, який доволі складно надряпати.

Челендж із печивом наразі набуває популярності у соцмережах, проте із традиційними фігурами: трикутник, коло, зірка та парасоля.

- Players, open the case and check the contents



- @Russia: pic.twitter.com/evRjUniwDJ