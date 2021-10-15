Евросоюз осудил российскую перепись населения в оккупированном Крыму

ЕС осудил решение России провести перепись населения на территории временно оккупированого ней Крыма и города Севастополя, а также начало очередной призывной кампании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном 15 октября заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

"Эти действия являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

Европейский Союз призвал Россию прекратить все нарушения международного права и международного гуманитарного права на Крымском полуострове.

"Европейский Союз будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было подтверждено на первом саммите Международной крымской платформы 23 августа. Европейский Союз будет продолжать проводить политику непризнания", - добавил пресс-секретарь.

Ранее МИД Украины осудил проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированного Крыма.