Украинец Молчанов выиграл парный турнир ATP в Аликанте

Украинский теннисист Денис Молчанов в субботу, 16 октября, стал чемпионом парной сетки турнира ATP Challenger Tour в испанском городе Аликанте.

Источник: Укринформ

Детали: Призовой фонд турнира составляет около 45 тысяч евро.

В финальном матче украинец и его напарник испанец Давид Вега-Эрнандес одержали победу над вторым сеяным дуэтом Роман Арнеодо (Монако)/Мэтт Рид (Австралия) - 6:4, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час.

Для Молчанова это был пятый парный титул на соревнованиях ATP Challenger Tour нынешнего сезона.

