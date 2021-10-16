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Українець Молчанов виграв парний турнір ATP в Аліканте

Субота, 16 жовтня 2021, 21:58
Українець Молчанов виграв парний турнір ATP в Аліканте
Фото getty images

Український тенісист Денис Молчанов у суботу, 16 жовтня, став чемпіоном парної сітки турніру ATP Challenger Tour в іспанському місті Аліканте.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Призовий фонд турніру складає близько 45 тисяч євро.

У фінальному матчі українець та його напарник іспанець Давид Вега-Ернандес здобули перемогу над другим сіяним дуетом Роман Арнеодо (Монако)/Метт Рід (Австралія) - 6:4, 6:2.

Суперники провели на корті 1 годину.

Для Молчанова це був п'ятий парний титул на змаганнях ATP Challenger Tour нинішнього сезону.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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