Українець Молчанов виграв парний турнір ATP в Аліканте

Український тенісист Денис Молчанов у суботу, 16 жовтня, став чемпіоном парної сітки турніру ATP Challenger Tour в іспанському місті Аліканте.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Призовий фонд турніру складає близько 45 тисяч євро.

У фінальному матчі українець та його напарник іспанець Давид Вега-Ернандес здобули перемогу над другим сіяним дуетом Роман Арнеодо (Монако)/Метт Рід (Австралія) - 6:4, 6:2.

Суперники провели на корті 1 годину.

Для Молчанова це був п'ятий парний титул на змаганнях ATP Challenger Tour нинішнього сезону.

First team title 🏆🏆



🇺🇦 Denys Molchanov & 🇪🇸 @VegaDavid23 are the champions in Alicante!



Molchanov's fifth and Vega Hernandez's third #ATPChallenger 🏆 of 2021. pic.twitter.com/P6xvlNRQFe