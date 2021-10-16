Українець Молчанов виграв парний турнір ATP в Аліканте
Субота, 16 жовтня 2021, 21:58
Український тенісист Денис Молчанов у суботу, 16 жовтня, став чемпіоном парної сітки турніру ATP Challenger Tour в іспанському місті Аліканте.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Призовий фонд турніру складає близько 45 тисяч євро.
У фінальному матчі українець та його напарник іспанець Давид Вега-Ернандес здобули перемогу над другим сіяним дуетом Роман Арнеодо (Монако)/Метт Рід (Австралія) - 6:4, 6:2.
Суперники провели на корті 1 годину.
Для Молчанова це був п'ятий парний титул на змаганнях ATP Challenger Tour нинішнього сезону.
First team title 🏆🏆— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) October 16, 2021
🇺🇦 Denys Molchanov & 🇪🇸 @VegaDavid23 are the champions in Alicante!
Molchanov's fifth and Vega Hernandez's third #ATPChallenger 🏆 of 2021. pic.twitter.com/P6xvlNRQFe