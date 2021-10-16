На Луганщине задержали женщину по подозрению в причастности к боевикам

Военные Нацгвардии из состава Объединенных сил на одном из блокпостов Луганщины задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Источник: сообщение штаба ООС со ссылкой на данные ОТГ "Північ"

Детали: Задержали указанное лицо в Станично-Луганском районе на КПП.

В штабе отметили, что гражданку доставили в местный отдел полиции. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Дословно: "При обязательной проверке документов при пересечении блокпоста, гвардейцы ограничили передвижение 58-летней гражданки, жительницы города Луганск. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям"