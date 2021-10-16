Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщине задержали женщину по подозрению в причастности к боевикам

Суббота, 16 октября 2021, 23:59
На Луганщине задержали женщину по подозрению в причастности к боевикам
фото Getty Images

Военные Нацгвардии из состава Объединенных сил на одном из блокпостов Луганщины задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Источник: сообщение штаба ООС со ссылкой на данные ОТГ "Північ"

Детали: Задержали указанное лицо в Станично-Луганском районе на КПП.

В штабе отметили, что гражданку доставили в местный отдел полиции. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Дословно: "При обязательной проверке документов при пересечении блокпоста, гвардейцы ограничили передвижение 58-летней гражданки, жительницы города Луганск. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям"

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОтерроризмоккупацияЛуганск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
Все новости...
Реклама: