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На Луганщине задержали женщину по подозрению в причастности к боевикам

Суббота, 16 октября 2021, 23:59
фото Getty Images

Военные Нацгвардии из состава Объединенных сил на одном из блокпостов Луганщины задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Источник: сообщение штаба ООС со ссылкой на данные ОТГ "Північ"

Детали: Задержали указанное лицо в Станично-Луганском районе на КПП.

В штабе отметили, что гражданку доставили в местный отдел полиции. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Дословно: "При обязательной проверке документов при пересечении блокпоста, гвардейцы ограничили передвижение 58-летней гражданки, жительницы города Луганск. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям"

Украинская правда
Темы: ОРДЛОтерроризмоккупацияЛуганск
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